Эксгибиционист вернулся на улицы новосибирского Академгородка

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Эксгибиционист вернулся на улицы новосибирского АкадемгородкаРубрика: проиcшествия
16.08.2019 00:10
Фото с сайта shutterstock.com
Студентки университета боятся гуляющих эксгибиционистов; полиция не может надолго задержать их из-за справок из психиатрических клиник.
На территории новосибирского Академгородка вновь заметили эксгибициониста. Объявление о том, что нужно быть осторожнее в научном центре столицы Сибири опубликовала в сообществе «Академгородок» в социальной сети Facebook продюсер и выпускница НГУ Ася Бочарова.
Девушка призывает родителей предупредить детей о гуляющем по улицам подозрительном мужчине.
«Одну уже взрослую девочку пришлось утешать, да я и сама испугалась. Насколько они опасны, кто-нибудь знает?», – поинтересовалась девушка.
Ася также уточняет, что этот мужчина ранее показывал своё обнаженное тело только зимой, сейчас же его застали в летнее время.
Отметим, что эксгибиционисты были в Академгородке со времён СССР, когда они бродили по улицам не только зимой, но и летом. Ещё в начале 80-х добровольная дружина НГУ прочёсывала лес, находила тех, кто демонстрирует своё тело, и отводила в милицию. Однако зачастую таких людей отпускают домой из-за справки о психическом состоянии.
Напомним, в июле 2019 года седого эксгибициониста объявили в розыск из-за ребёнка в Новосибирске.
Дарья Мелехова
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