К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющие

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Рубрика: общество

15.08.2019 17:16

Фото с сайта pixabay.com

Регистраторы Новосибирскстата будут уточнять списки адресов жилых домов во всех населённых пунктах о регионе; это один из этапов предстоящей в следующем году переписи населения.

Базу жилых домов актуализируют во всех населённых пунктах Новосибирской области. Это необходимо сделать в рамках подготовки к переписи населения. Она будет проходить с 1 по 30 октября 2020 года.

Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в Новосибирскстате, работа по обновлению базы данных будет проходить с 19 августа.

«В Новосибирскстате уже существует электронный список адресов. Но он немного устарел, так как готовили его в 2010 году. Разумеется, за 10 лет построили новые жилые дома, где-то снесли старые», – сообщили в ведомстве.

Всего по области привлекут 600 регистраторов, из которых 104 будут работать в Новосибирске. Им предстоит актуализировать списки более 360 тысяч домов. При этом данные о многоквартирном жилом фонде они получат от организации, занимающейся его обслуживанием. А вот в частном секторе регистраторы будут спрашивать количество проживающих.

В ведомстве отметили, что у каждого регистратора при себе должны быть паспорт и удостоверение личности, выданное управлением Федеральной службы государственной статистики.

Напомним, 20 июля Росстат назвал специалистов с официальной зарплатой свыше миллиона рублей.

 

Анатолий Якимов

Теги: статистика Новосибирская область Новосибирскстат перепись населения 2020

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