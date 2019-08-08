Лента новостейПредложить новость
К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющие
Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области
Следователи назвали виновных в обрушении школы в Новосибирской области
Участникам поисков Коли Бархатова под Омском отправили еду из Кузбасса
Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя
Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи
Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи
Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске
Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющиеРубрика: общество
15.08.2019 17:16
Фото с сайта pixabay.com
Регистраторы Новосибирскстата будут уточнять списки адресов жилых домов во всех населённых пунктах о регионе; это один из этапов предстоящей в следующем году переписи населения.
Базу жилых домов актуализируют во всех населённых пунктах Новосибирской области. Это необходимо сделать в рамках подготовки к переписи населения. Она будет проходить с 1 по 30 октября 2020 года.
Как рассказали корреспонденту Сиб.фм в Новосибирскстате, работа по обновлению базы данных будет проходить с 19 августа.
«В Новосибирскстате уже существует электронный список адресов. Но он немного устарел, так как готовили его в 2010 году. Разумеется, за 10 лет построили новые жилые дома, где-то снесли старые», – сообщили в ведомстве.
Всего по области привлекут 600 регистраторов, из которых 104 будут работать в Новосибирске. Им предстоит актуализировать списки более 360 тысяч домов. При этом данные о многоквартирном жилом фонде они получат от организации, занимающейся его обслуживанием. А вот в частном секторе регистраторы будут спрашивать количество проживающих.
В ведомстве отметили, что у каждого регистратора при себе должны быть паспорт и удостоверение личности, выданное управлением Федеральной службы государственной статистики.
Напомним, 20 июля Росстат назвал специалистов с официальной зарплатой свыше миллиона рублей.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющие
Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области
Следователи назвали виновных в обрушении школы в Новосибирской области
Участникам поисков Коли Бархатова под Омском отправили еду из Кузбасса
Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя
Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи
Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи
Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске
Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное