Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхлетнего мальчика под Омском

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Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхлетнего мальчика под ОмскомРубрика: общество, проиcшествия
15.08.2019 17:07
фото из группы «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте»
Потерявшегося в лесу Колю Бархатова нашли живым; поиски ребёнка продолжались три дня.
Добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт» поделился в социальных сетях информацией о том, как в лесу под Омском нашли трёхлетнего Колю Бархатова.
Мальчика всего в 800 метрах от штаба обнаружила поисковая группа под руководством Тани Фиил, которая прилетела из Москвы специально для того, чтобы найти потерявшегося ребёнка. По сведениям очевидцев из группы «ЧП Омск», мальчик стоял по щиколотку в болоте и звал на помощь маму.
Состояние здоровья Коли удовлетворительное, ходить может. В настоящее время он в машине скорой помощи вместе с родителями едет в больницу Омска.
Операция продолжалась на протяжении трёх дней на болотистой местности Большереченского района. На поиски Коли отправились почти 700 человек, среди которых были росгвардейцы, полицейские, кинологи и волонтёры. Также помощь в проведении операции оказали новосибирские спасатели, которые оперативно прибыли в Омскую область 14 августа.
Напомним, ранее мы сообщили, что пропавший в лесу под Омском Коля Бархатов найден живым.
Никита Минин
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