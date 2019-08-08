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Комплексному развитию сельских территорий поможет новый аграрный закон

Рубрика: общество

16.08.2019 08:15

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

«Принятие госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий станет одним из ключевых документов этого года, а может быть даже и шестого созыва. Это будет принципиально новый подход в оказании поддержки сельхозпроизводителей», – заявил председатель Заксобрания Андрей Шимкив во время рабочего визита в Венгеровский район. Подготовленный правительством региона документ Законодательное собрание рассмотрит уже в сентябре.

В рабочей поездке также приняли участие первый вице-спикер Андрей Панфёров и депутаты Елена Тырина и Александр Семенюк. Делегацию возглавлял губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Парламентариев интересовали вопросы: как живёт село, как повысить привлекательность сельской глубинки, что волнует жителей.

В приоритете чистая вода и благоустройство

В селе Новый Тартас гостям показали новый парк отдыха на улице Чкалова. Он был разбит по программе благоустройства территорий населённых пунктов. Первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Панфёров и депутат Александр Семенюк, представляющие Венгеровский район в региональном парламенте, выделили средства на приобретение и установку спортивных тренажёров.

«Сегодня депутатский фонд составляет 4 миллиона рублей. Эти средства региональные парламентарии выделяют и на установку тренажёров для занятий физкультурой, и на приобретение спортинвентаря, а также на монтаж малых форм для детских площадок» , – рассказал Александр Семенюк.

В селе Венгерово делегация осмотрела водозащитную дамбу, возведённую ещё в 1986 году. В настоящее время сооружение протяжённостью более семи километров находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции. Венгеровцев, как и остальных жителей области, волнует вопрос обеспечения чистой питьевой водой. 

«Строительство скважин, водопроводов, а также ремонт объектов водоснабжения – немаловажный вопрос. Проблема снабжения жителей чистой питьевой водой в Новосибирской области стоит остро и требует решения», – уверен Андрей Панфёров.

Нужные всем и всегда дороги

Депутаты также посетили строящуюся автодорогу Венгерово – Минино – Верх-Красноярка – Северное, где сейчас идёт реконструкция. На выезде из районного центра на протяжении 2,6 километра участок отсыпан щебнем. В будущем он будет заасфальтирован. На автотрассе, с учётом пожеланий местных жителей с 8 до 18 увеличили количество съездов. Вдоль дороги прокладывают тротуар, а также будет смонтировано освещение. К середине октября 2020 года работы планируют завершить. Реконструкция ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» по наказам избирателей, данным депутатам Заксобрания.

По словам Андрея Панфёрова, строительство и ремонт дорог – один из самых наболевших вопросов для жителей всех районов области. Вице-спикер привёл частный пример: к нему на приём обратился глава Усть-Ламенского сельсовета Венгеровского района. «Два километра дороги не отсыпано щебнем и песком. Водители автобусов отказываются возить там людей. И местным жителям, включая людей пожилого возраста, которые направляются в больницу, приходится в любую погоду идти эти два километра пешком. Будем разговаривать с губернатором по этому вопросу. Отправим письменные запросы в профильные министерства и будем добиваться результата», – подчеркнул законодатель.

Насущные вопросы жителей нужно решать

Часто к депутатам Законодательного собрания обращаются жители области для решения каждодневных вопросов. Это строительство ФАПов, ремонт сельских клубов и ДК.

«Все эти объекты, как правило, достаточно старые, построены в 60-70-е годы прошлого века, причём хозяйственным способом, качество оставляет желать лучшего. Без качественной социальной инфраструктуры повышение уровня жизни селян просто невозможно. Понятно, что всё сразу сделать нельзя, но люди готовы ждать и верить в перспективу. А если перспектива будет, это и даст отклик у местных жителей», – отметил Андрей Панфёров. 

Как добавила депутат Заксобрания Елена Тырина, в Венгеровском районе проведены приёмы с 257 гражданами, все обращения приняты в работу.

Мелким и средним хозяйствам помогать

Депутаты также побывали в селе Ключевом, где усилиями фермерского хозяйства Михаила Еремеева активно развивается животноводство. Поголовье дойного стада в перспективе планируют увеличить до 200 голов. По объёму сельскохозяйственной продукции на душу населения Венгеровский район и в 2017-м, и в 2018-м стабильно занимает пятое место среди 30 районов области. Спикер Законодательного собрания региона Андрей Шимкив напомнил, что венгеровцы держат одно из первых мест в регионе по количеству дойного стада – почти 10 тысяч голов.

«Сравнивать венгеровских молочников с тем же Маслянинским районом, с их "Сибирской Нивой" – некорректно. Здесь преобладают мелкие и средние предприятия, как раз те, которых мы и хотим поддержать новым аграрным законом, новыми условиями и мерами господдержки», – уверен председатель Законодательного собрания.

Андрей Шимкив напомнил, что новый закон о развитии сельских территорий принят, а в ближайшем сентябре правительство региона внесёт в Заксобрание госпрограмму. 

«Настрой на её приоритеты и у меня, и у моих коллег прежний. Одной фразой мы его называем – сохранение сельского образа жизни. Но за этими уже затёртыми словами – тысячи рабочих мест в селе, десятки тысяч жителей таких районов как Венгеровский. И наши законы о развитии села, о поддержке сельхозпроизводителей должны учитывать именно их интересы. По каким дорогам ездят, где лечатся и учатся, имеют ли возможности сбыта и переработки, по каким ценам… Всего этого мы ждем от госпрограммы. Её принятие станет одним из ключевых документов этого года, а может быть даже и этого созыва. Это будет принципиально новый подход в оказании поддержки сельхозпроизводителей», – подчеркнул спикер Заксобрания. 

Напомним, 15 августа стало известно, что депутаты Законодательного собрания Новосибирской области поддержат военно-патриотического лагеря.

 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область Законодательное собрание Шимкив Андрей Венгеровский район

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