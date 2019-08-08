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Выбросил из окна: следователи подозревают красноярца в жестокой расправе над грудной дочерью

Рубрика: проиcшествия

15.08.2019 16:17

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Мёртвое тело четырёхмесячной девочки обнаружили на асфальте под окнами общежития в Красноярске; отец ребёнка находился в доме. 

Сотрудники СУ СКР по Красноярскому краю расследуют смерть малолетней, сообщает пресс-служба ведомства. Тело четырёхмесячной девочки было обнаружено 15 августа 2019 года на асфальтовой дорожке под окнами общежития, где жила семья погибшей.

Характер повреждений на теле ребёнка указывал на то, что девочка упала с большой высоты. В момент трагедии её отец был дома – как показалось полицейским, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи предполагают, что пьяный отец мог расправиться с дочерью – в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «убийство». 

На данный момент с ближайшими родственниками ребёнка и свидетелями работает следственно-оперативная группа. Допрашиваются свидетели. В рамках расследования будет проведён ряд судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, в апреле 2018 года отец попытался убить нежеланную дочь на Алтае. 

 

Александр Шпак

Теги: происшествия ДТП Красноярск

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сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:45 Наука 0 Коммент.

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сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:40 Политика 0 Коммент.

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сегодня 07:14 Общество 1 Коммент.

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вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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