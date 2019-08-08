«Красный факел» представил новосибирцам пять новых актёров

Семья норильских актёров сменила в труппе эмигрировавшую в Питер пару; ещё двое молодых людей перешли из «Театра Афанасьева».

Актёрская семья из Норильска переехала в Новосибирск ради сцены «Красного Факела». Сегодня, 15 августа в пресс-службе новосибирского драматического театра рассказали Сиб.фм о кадровых перестановках.

Труппа театра выросла – уехало двое актёров, а прибыло сразу пять человек. Новосибирцы Андрей Яковлев и Денис Казанцев уже знакомы местной публике по ролям на сцене Новосибирского драмтеатра имени Сергея Афанасьева.

Семья актёров из Норильска Денис Ганин и Юлия Новикова сменили супругов Сергея и Линду Ахметзяновых.

«Сергей получил приглашение для съёмок в российском кино от кинокомпании из Санкт-Петербурга, Линда переехала вместе с мужем. Пока я не могу сказать точно, в каких проектах будет занят Сергей.

Выпускница Новосибирского государственного театрального института Луиза Русанова сразу после получения диплома прошла кастинг в новый спектакль «Перемирие».

Коллектив «Красного факела» приглашает зрителей познакомиться с новичками на открытой репетиции одной из будущих премьер в преддверии юбилейного сезона «#ФАКЕЛ100.Начало». Встреча состоится 20 августа в 19:00, вход по билетам на любой из предстоящих спектаклей.

Напомним, 14 августа новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму.