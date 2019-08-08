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«Красный факел» представил новосибирцам пять новых актёров

Рубрика: культура

15.08.2019 16:33

Семья норильских актёров сменила в труппе эмигрировавшую в Питер пару; ещё двое молодых людей перешли из «Театра Афанасьева».

Актёрская семья из Норильска переехала в Новосибирск ради сцены «Красного Факела». Сегодня, 15 августа в пресс-службе новосибирского драматического театра рассказали Сиб.фм о кадровых перестановках.

Труппа театра выросла – уехало двое актёров, а прибыло сразу пять человек. Новосибирцы Андрей Яковлев и Денис Казанцев уже знакомы местной публике по ролям на сцене Новосибирского драмтеатра имени Сергея Афанасьева.

Семья актёров из Норильска Денис Ганин и Юлия Новикова сменили супругов Сергея и Линду Ахметзяновых.

«Сергей получил приглашение для съёмок в российском кино от кинокомпании из Санкт-Петербурга, Линда переехала вместе с мужем. Пока я не могу сказать точно, в каких проектах будет занят Сергей.

Выпускница Новосибирского государственного театрального института Луиза Русанова сразу после получения диплома прошла кастинг в новый спектакль «Перемирие».

Коллектив «Красного факела» приглашает зрителей познакомиться с новичками на открытой репетиции одной из будущих премьер в преддверии юбилейного сезона «#ФАКЕЛ100.Начало». Встреча состоится 20 августа в 19:00, вход по билетам на любой из предстоящих спектаклей.  

Напомним, 14 августа новосибирский хореограф с татуировкой Путина возглавил академию танца в Крыму.

 

Никита Манько

Теги: семьи студенты Театр Афанасьева Театр «Красный факел»

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Лента новостей

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сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Мэр крупного сибирского города ушёл в отставку

сегодня 12:18 Политика 0 Коммент.

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Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

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сегодня 10:45 Наука 0 Коммент.

Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Дожди отказываются покидать Новосибирск

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

сегодня 07:40 Политика 0 Коммент.

Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных

сегодня 07:14 Общество 1 Коммент.

Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

вчера 22:51 Хроника 0 Коммент.

Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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