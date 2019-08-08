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«Лада» снесла остановку с беременной женщиной в Кемерове

Рубрика: проиcшествия

15.08.2019 12:30

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Автомобиль ВАЗ-21099 столкнулся с автомобилем «Ниссан» на улице Западный проезд в Кемерове; после столкновения с иномаркой ВАЗ протаранил остановку. 

Сотрудники ГИБДД в столице Кузбасса проводят проверку по факту аварии, в результате которой пострадала 36-летняя беременная женщина, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области. Инцидент произошёл около 08:00 в Заводском районе города. По предварительным данным, автомобиль «Ниссан» и ВАЗ-21099 столкнулись на улице Западный проезд. После столкновения «Ладу» отбросило – машина протаранила остановку, на которой стояла беременная кемеровчанка. В результате наезда женщина получила травмы различной степени тяжести. С места ДТП её госпитализировали медики.

О состоянии здоровья водителей информации на данный момент нет. Инспекторам предстоит установить, кто из водителей виновен в произошедшей аварии.

Напомним, в июле этого года стало известно, что беременная жительница Республики Алтай украла еды на 3 миллиона рублей.

 

Александр Шпак

Теги: аварии происшествия ДТП Кемерово

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сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске хотят потратить 7,8 миллиарда рублей

сегодня 11:12 Бизнес 0 Коммент.

Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске

сегодня 10:45 Наука 0 Коммент.

Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Дожди отказываются покидать Новосибирск

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

сегодня 07:40 Политика 0 Коммент.

Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

вчера 22:51 Хроника 0 Коммент.

Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские археологи нашли гробницу «краснокожих» на Алтае

вчера 20:02 Наука 0 Коммент.

Новосибирский автобус с тягачом устроили тройное ДТП в час пик

вчера 19:12 Хроника 0 Коммент.

Обиженный искитимец обматерил полицейских и порвал уголовное дело

вчера 18:37 Хроника 0 Коммент.

Пенсию по потере кормильца отсудила мать погибшего в Сирии новосибирца

вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

Живодёры отрубили собаке голову и лапы в Сибири

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Патриотическим автопробегом отметят юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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