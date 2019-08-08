«Лада» снесла остановку с беременной женщиной в Кемерове

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Автомобиль ВАЗ-21099 столкнулся с автомобилем «Ниссан» на улице Западный проезд в Кемерове; после столкновения с иномаркой ВАЗ протаранил остановку.

Сотрудники ГИБДД в столице Кузбасса проводят проверку по факту аварии, в результате которой пострадала 36-летняя беременная женщина, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области. Инцидент произошёл около 08:00 в Заводском районе города. По предварительным данным, автомобиль «Ниссан» и ВАЗ-21099 столкнулись на улице Западный проезд. После столкновения «Ладу» отбросило – машина протаранила остановку, на которой стояла беременная кемеровчанка. В результате наезда женщина получила травмы различной степени тяжести. С места ДТП её госпитализировали медики.

О состоянии здоровья водителей информации на данный момент нет. Инспекторам предстоит установить, кто из водителей виновен в произошедшей аварии.

Напомним, в июле этого года стало известно, что беременная жительница Республики Алтай украла еды на 3 миллиона рублей.