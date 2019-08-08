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Мэр крупного сибирского города ушёл в отставку

Рубрика: политика, общество

15.08.2019 12:18

Фото с сайта администрации города Барнаула

Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление на увольнение по собственному желанию; его рассмотрят на ближайшей сессии депутаты городской думы.

Глава столицы Алтайского края подал отставку. По сообщению сайта городской администрации, Сергей Дугин увольняется по собственному желанию. 

Накануне градоначальник встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. По словам мэра, в городе завершается подготовка к отопительному сезону. Он уверен, что Барнаул получит паспорт готовности к зиме. Продолжается реализация национальных и федеральных проектов, а также городских программ.

Сергей Дугин также отметил, что к учебному году интенсивно готовятся школы и детские сады.

«В ближайшее время я намерен отдохнуть. Есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и города Барнаула», – сообщил глава города.

Известно, что 63-летний Сергей Дугин родился в Амурской области. После окончания Алтайского сельскохозяйственного института по направлению работал в Горно-Алтайской автономной области. В течение четырёх лет он руководил Барнаулом.

Исполнять обязанности главы Барнаула будет Вячеслав Франк.

Напомним, 7 июня в отставку ушла министр экономического развития Ольга Молчанова.

 

Анатолий Якимов

Теги: Алтайский край отставка Барнаул

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сегодня 11:12 Бизнес 0 Коммент.

Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске

сегодня 10:45 Наука 0 Коммент.

Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Дожди отказываются покидать Новосибирск

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

сегодня 07:40 Политика 0 Коммент.

Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных

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вчера 22:51 Хроника 0 Коммент.

Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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