Мэр крупного сибирского города ушёл в отставку

Фото с сайта администрации города Барнаула

Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление на увольнение по собственному желанию; его рассмотрят на ближайшей сессии депутаты городской думы.

Глава столицы Алтайского края подал отставку. По сообщению сайта городской администрации, Сергей Дугин увольняется по собственному желанию.

Накануне градоначальник встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. По словам мэра, в городе завершается подготовка к отопительному сезону. Он уверен, что Барнаул получит паспорт готовности к зиме. Продолжается реализация национальных и федеральных проектов, а также городских программ.

Сергей Дугин также отметил, что к учебному году интенсивно готовятся школы и детские сады.

«В ближайшее время я намерен отдохнуть. Есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и города Барнаула», – сообщил глава города.

Известно, что 63-летний Сергей Дугин родился в Амурской области. После окончания Алтайского сельскохозяйственного института по направлению работал в Горно-Алтайской автономной области. В течение четырёх лет он руководил Барнаулом.

Исполнять обязанности главы Барнаула будет Вячеслав Франк.

Напомним, 7 июня в отставку ушла министр экономического развития Ольга Молчанова.