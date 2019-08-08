Мэр крупного сибирского города ушёл в отставку

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Мэр крупного сибирского города ушёл в отставкуРубрика: политика, общество
15.08.2019 12:18
Фото с сайта администрации города Барнаула
Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление на увольнение по собственному желанию; его рассмотрят на ближайшей сессии депутаты городской думы.
Глава столицы Алтайского края подал отставку. По сообщению сайта городской администрации, Сергей Дугин увольняется по собственному желанию.
Накануне градоначальник встретился с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. По словам мэра, в городе завершается подготовка к отопительному сезону. Он уверен, что Барнаул получит паспорт готовности к зиме. Продолжается реализация национальных и федеральных проектов, а также городских программ.
Сергей Дугин также отметил, что к учебному году интенсивно готовятся школы и детские сады.
«В ближайшее время я намерен отдохнуть. Есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и города Барнаула», – сообщил глава города.
Известно, что 63-летний Сергей Дугин родился в Амурской области. После окончания Алтайского сельскохозяйственного института по направлению работал в Горно-Алтайской автономной области. В течение четырёх лет он руководил Барнаулом.
Исполнять обязанности главы Барнаула будет Вячеслав Франк.
Напомним, 7 июня в отставку ушла министр экономического развития Ольга Молчанова.
Анатолий Якимов
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