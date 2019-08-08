На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске хотят потратить 7,8 миллиарда рублей

Фото предоставлено НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина

Проект постановления правительства России о выделении средств на реконструкцию НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина проходит антикоррупционную экспертизу; в случае положительного решения в 2024 году медицинское учреждение получит новые площади.

На вторую очередь реконструкции НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина предполагается выделить 7,83 миллиарда рублей. В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 18 августа.

Пресс-служба клиники Мешалкина предоставила проект постановления Сиб.фм.

Документом предусмотрено выделение из Федерального бюджета 7,83 млрд рублей. На эти средства будет проведён ремонт в главном корпусе, построены два новых восьмиэтажных комплекса для пациентов кардиологического, онкологического и неврологического профиля, один из которых будет детским.

После окончания реконструкции НМИЦ будет реализовывать комплексные программы и лечения, состоящие из тесно взаимосвязанных и одинаково важных этапов.

Проект предназначен для развития научного, образовательного и практического потенциала российского здравоохранения, создания точек профессионального роста специалистов на базе трансфера инновационных технологий, привлечения высокоспециализированных кадров и организационно-управленческого опыта ведущих медицинских центров страны.

Напомним, 17 июля стало известно, что в клинике Мешалкина в первом полугодии этого года план по операциям не был выполнен.