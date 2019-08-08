Новосибирская группа попала в сериал «России-1» про домохозяек

3 балла
+23
65.89 73.46
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхлетнего мальчика под Омском

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли рабочих из пылающего цеха в Бердске

сегодня 19:40 Хроника 0 Коммент.

Юная пловчиха из Новосибирска представит Россию на чемпионате мира

сегодня 17:32 0 Коммент.

К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющие

сегодня 17:16 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы посадят сотни деревьев в сквере за Оперным

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

«Красный факел» представил новосибирцам пять новых актёров

сегодня 16:33 Культура 0 Коммент.

Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

Пропавший в лесу под Омском Коля Бархатов найден живым

сегодня 16:13 Хроника 0 Коммент.

Пьяный водитель устроил в Новосибирске ДТП по сюжету Тарантино

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Следователи назвали виновных в обрушении школы в Новосибирской области

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Участникам поисков Коли Бархатова под Омском отправили еду из Кузбасса

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя

сегодня 13:13 Хроника 0 Коммент.

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Мэр крупного сибирского города ушёл в отставку

сегодня 12:18 Политика 0 Коммент.

Следы нашли, ребёнка – нет

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске хотят потратить 7,8 миллиарда рублей

сегодня 11:12 Бизнес 0 Коммент.

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске

сегодня 10:45 Наука 0 Коммент.

Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Новосибирская группа попала в сериал «России-1» про домохозяек

Рубрика: культура

15.08.2019 18:49

Фото из группы "Пара Парашютов" "ВКонтакте"

Новосибирские фанаты ретро покорили продюсеров сериала про домохозяйку-детектива на федеральном канале; следующая песня будет об Антонио Бандерасе.

Песня группы «Пара Парашютов» – «Вечер в Гаграх» вошла в саундтрек сериала о парикмахерше «Рая знает всё». Сегодня, 15 августа фронтмен коллектива Денис Приставка рассказал о неожиданном сотрудничестве.

Независимая новосибирская группа «Пара Парашютов» была названа в честь «стиляжного» названия бюстгальтера, коллектив играет музыку в стиле ретро, и «Вечер в Гаграх» стал первой изданной на лейбле песней. Трек новосибирцев прозвучал в 46-й серии сериала «Рая знает всё», которая вышла вчера вечером в эфир.

Автором песни стал Денис Приставка, музыку написал Евгений Сугробов, в записи приняли участие четверо музыкантов: Денис Приставка (гитара/голос), Александр Приставка (бас-гитара), Глеб Лазарев (саксофон), Владимир Уланов (ударные). Звукорежиссёром стал Юрий Вергунов. Продюсером лейбла «Бомба Питер», на котором была издана песня, выступает Олег Грабко.

«Мы периодически отправляем треки в промо сборник старого питерского лейбла «Бомба Питер», и эта песня попала в сборник. Отсюда продюсеры сериала и услышали нашу песню. Это первый трек, который «увидел свет» и где-то поучаствовал. Есть мечта: снять клип на песню «Вечер в Гаграх» именно в Гаграх, где в кадре будут кипарисы, полуразрушенные «сталинки», советские ретро-автомобили, мотороллер «Турист», девушка в платье в горошек и так далее», – рассказал Сиб.фм Денис Приставка.

Сейчас «Пара парашютов» завершает студийную работу над новым треком про Антонио Бандероса. На эту песню уже запланированы съёмки клипа, а осенью группа отправится в тур по стране. В прошлом году группа выпускала клип «Грациозна как лань», который имел успех у фанатов советского шейка.

Напомним, в августе романтичные танцы в центре Новосибирска оценили в Европе.

Никита Манько

Теги: телевидение музыка ретро сериалы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхлетнего мальчика под Омском

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли рабочих из пылающего цеха в Бердске

сегодня 19:40 Хроника 0 Коммент.

Юная пловчиха из Новосибирска представит Россию на чемпионате мира

сегодня 17:32 0 Коммент.

К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющие

сегодня 17:16 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы посадят сотни деревьев в сквере за Оперным

сегодня 16:46 Общество 0 Коммент.

«Красный факел» представил новосибирцам пять новых актёров

сегодня 16:33 Культура 0 Коммент.

Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

Пропавший в лесу под Омском Коля Бархатов найден живым

сегодня 16:13 Хроника 0 Коммент.

Пьяный водитель устроил в Новосибирске ДТП по сюжету Тарантино

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Следователи назвали виновных в обрушении школы в Новосибирской области

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Участникам поисков Коли Бархатова под Омском отправили еду из Кузбасса

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя

сегодня 13:13 Хроника 0 Коммент.

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Мэр крупного сибирского города ушёл в отставку

сегодня 12:18 Политика 0 Коммент.

Следы нашли, ребёнка – нет

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске хотят потратить 7,8 миллиарда рублей

сегодня 11:12 Бизнес 0 Коммент.

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске

сегодня 10:45 Наука 0 Коммент.

Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
08.08.2019

События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»

Как удержать лето за хвост и послуш...

Читать далее
Image
01.08.2019

События выходных: заплыв на матрасах и поминки по Родине

Как не задохнуться от скуки и попасть на правильный пляж: самое интересное с пятницы по воскресенье в...

Читать далее
Image
18.07.2019

Афиша выходных: «дети Агузаровой» и йога на иголках

Как не смыться из города во время затяжных дождей: самое интересное с пятницы по воскресенье в Новосиби...

Читать далее
Image
06.06.2019

Афиша выходных: балет на пилоне и танцы под дождём

Как смотреть на звёзды сквозь пелену туч и не завтракать в одиночеств...

Читать далее
Image
22.04.2019

План по валу или вал по плану

Транссибирский арт-фестиваль нащупал л...

Читать далее
Image
18.04.2019

События выходных: стряхнуть пыль и негатив

«Пацанский р...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирский романтик грустно спел о лесных пожарах в Сибири 12.08.2019 Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирске 08.08.2019

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Image

Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирског...

Image

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибир...

Image

Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Image

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет на...

Image

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

Ремонтировавшего соломой новосибирскую дорогу мастера уволили за ...

Image

Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирс...

Image

Большой выезд сделают с Большой в Новосибирске