Новосибирская группа попала в сериал «России-1» про домохозяек

Фото из группы "Пара Парашютов" "ВКонтакте"

Новосибирские фанаты ретро покорили продюсеров сериала про домохозяйку-детектива на федеральном канале; следующая песня будет об Антонио Бандерасе.

Песня группы «Пара Парашютов» – «Вечер в Гаграх» вошла в саундтрек сериала о парикмахерше «Рая знает всё». Сегодня, 15 августа фронтмен коллектива Денис Приставка рассказал о неожиданном сотрудничестве.

Независимая новосибирская группа «Пара Парашютов» была названа в честь «стиляжного» названия бюстгальтера, коллектив играет музыку в стиле ретро, и «Вечер в Гаграх» стал первой изданной на лейбле песней. Трек новосибирцев прозвучал в 46-й серии сериала «Рая знает всё», которая вышла вчера вечером в эфир.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4779835/track/37670772">Вечер в Гаграх</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/5412264">Пара Парашютов</a> на Яндекс.Музыке

Автором песни стал Денис Приставка, музыку написал Евгений Сугробов, в записи приняли участие четверо музыкантов: Денис Приставка (гитара/голос), Александр Приставка (бас-гитара), Глеб Лазарев (саксофон), Владимир Уланов (ударные). Звукорежиссёром стал Юрий Вергунов. Продюсером лейбла «Бомба Питер», на котором была издана песня, выступает Олег Грабко.

«Мы периодически отправляем треки в промо сборник старого питерского лейбла «Бомба Питер», и эта песня попала в сборник. Отсюда продюсеры сериала и услышали нашу песню. Это первый трек, который «увидел свет» и где-то поучаствовал. Есть мечта: снять клип на песню «Вечер в Гаграх» именно в Гаграх, где в кадре будут кипарисы, полуразрушенные «сталинки», советские ретро-автомобили, мотороллер «Турист», девушка в платье в горошек и так далее», – рассказал Сиб.фм Денис Приставка.

Сейчас «Пара парашютов» завершает студийную работу над новым треком про Антонио Бандероса. На эту песню уже запланированы съёмки клипа, а осенью группа отправится в тур по стране. В прошлом году группа выпускала клип «Грациозна как лань», который имел успех у фанатов советского шейка.

Напомним, в августе романтичные танцы в центре Новосибирска оценили в Европе.