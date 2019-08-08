Новосибирские спасатели помогли ликвидировать последствия паводка в Иркутской области

фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Новосибирской области

Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области помогли вывести людей из затопленной местности, вытащить из-под завалов животных и убрать мусор.

Сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области получили благодарность от губернатора Иркутской области за помощь в ликвидации последствий затопления в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В операции по устранению последствий наводнения в городах Тулуне и Нижнеудинске участвовало 100 новосибирских спасателей.

Заместитель начальника Сибирского спасательного центра МЧС России подполковник Дмитрий Конюков сообщил, что сотрудники МЧС помогали в ликвидации последствий как первой, так и второй волны паводка. В ходе операции спасателям пришлось переправлять людей через водные преграды, вызволять животных из-под завалов и с крыш, а также доставлять инструменты для ремонта линий электропередач.

Всего из опасной местности было вывезено 1328 человек, была оказана помощь 688 домовладельцам. На лодках и грузовиках спасатели доставили 200 кубометров гуманитарного груза, в который входили продукты питания, вода в бутылках и вещи личного пользования.

Заместитель губернатора Иркутской области Руслан Болотов объявил от имени всех тулунцев новосибирским спасателям благодарность за усердную работу при устранении последствий потопа.

Наводнение в Иркутской области произошло летом 2019 года и стало одним из самых мощных за всю историю наблюдений. В результате обильных дождей вода в некоторых реках поднялась на 14 метров. Было затоплено 23 населённых пункта, погибло 25 людей, пострадало около 6700 жилых домов.

Напомним, в июне 2019 сотрудники МЧС спасли женщину в пожаре со взрывами в Новосибирске.