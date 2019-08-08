Новосибирцы «похоронили» леса на китайской пилораме

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Крест в память о вырубленном лесе поставили на «китайской» лесопилке в Новосибирской области

Горы древесины на одном из лесоперерабатывающих комплексов в Северном районе Новосибирской области были увенчаны могильным деревянным крестом. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил очевидец Макс в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Примечательно, что кладбищенский символ сделан из того же пиломатериала, на котором он и стоит.

Подписчики сочли такой жест очень символичным в связи с гибелью леса на огромной территории из-за пожаров, продолжающих бушевать в Сибири, а также из-за нещадных вырубок, которые ведутся уже много лет.

При этом местные жители уверены, что большинство лесоперерабатывающих комплексов на севере Новосибирской области контролируется китайскими гражданами или выходцами из КНР.

«Деревенские бабушки берут кредиты, чтобы купить дрова, потому что запрещают их пилить. А китайцы при этом забирают наши ёлочки да берёзки», – высказал своё мнение подписчик сообщества Евгений Попов.

Менее распространенной оказалась умеренная позиция комментаторов.

«Лес – возобновляемый источник. Рубили ещё при Российский Империи, рубили при СССР и сейчас рубят.Так в чём проблема?» – поинтересовался один из участников дискуссии.

Однако другие участники обсуждения объяснили, что деревья становятся возобновляемым ресурсом только если планомерно заниматься лесовосстановлением. А на месте вырубок этого зачастую вообще не делается.

При этом, по данным Сибирского таможенного управления, только за первое полугодие 2019 года из Сибири за рубеж было вывезено древесины на 1,36 миллиарда долларов. Большая её часть отправляется именно в Китай.

Напомним, в августе 2019 года новосибирский романтик грустно спел о лесных пожарах в Сибири.