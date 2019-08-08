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Новосибирцы «похоронили» леса на китайской пилораме

Рубрика: общество

16.08.2019 07:12

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Крест в память о вырубленном лесе поставили на «китайской» лесопилке в Новосибирской области

Горы древесины на одном из лесоперерабатывающих комплексов в Северном районе Новосибирской области были увенчаны могильным деревянным крестом. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил очевидец Макс в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Примечательно, что кладбищенский символ сделан из того же пиломатериала, на котором он и стоит.

Подписчики сочли такой жест очень символичным в связи с гибелью леса на огромной территории из-за пожаров, продолжающих бушевать в Сибири, а также из-за нещадных вырубок, которые ведутся уже много лет.

При этом местные жители уверены, что большинство лесоперерабатывающих комплексов на севере Новосибирской области контролируется китайскими гражданами или выходцами из КНР.

«Деревенские бабушки берут кредиты, чтобы купить дрова, потому что запрещают их пилить. А китайцы при этом забирают наши ёлочки да берёзки», – высказал своё мнение подписчик сообщества Евгений Попов.

Менее распространенной оказалась умеренная позиция комментаторов.

«Лес – возобновляемый источник. Рубили ещё при Российский Империи, рубили при СССР и сейчас рубят.Так в чём проблема?» – поинтересовался один из участников дискуссии.

Однако другие участники обсуждения объяснили, что деревья становятся возобновляемым ресурсом только если планомерно заниматься лесовосстановлением. А на месте вырубок этого зачастую вообще не делается.

При этом, по данным Сибирского таможенного управления, только за первое полугодие 2019 года из Сибири за рубеж было вывезено древесины на 1,36 миллиарда долларов. Большая её часть отправляется именно в Китай.

Напомним, в августе 2019 года новосибирский романтик грустно спел о лесных пожарах в Сибири.

Дарья Мелехова

Теги: Сибирь лес Новосибирск Лесные пожары

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Транзит через Новосибирск могут сделать платным

сегодня 09:18 Общество 0 Коммент.

Японский седан сбил мотоциклиста в центре Новосибирска

сегодня 08:58 Хроника 0 Коммент.

Комплексному развитию сельских территорий поможет новый аграрный закон

сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:33 Общество 0 Коммент.

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Причину задержки рейса в Душанбе назвали в Толмачёво

вчера 20:20 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли рабочих из пылающего цеха в Бердске

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Новосибирская группа попала в сериал «России-1» про домохозяек

вчера 18:49 Культура 0 Коммент.

Юная пловчиха из Новосибирска представит Россию на чемпионате мира

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющие

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

«Красный факел» представил новосибирцам пять новых актёров

вчера 16:33 Культура 0 Коммент.

Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области

вчера 16:24 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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