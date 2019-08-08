Новосибирцы посадят сотни деревьев в сквере за Оперным

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Экологическая акция «Посади своё дерево» пройдет в Новосибирске; жители города дадут начало новой жизни сквера, расположенного за театром оперы и балета.

Необычная акция пройдёт в центре Новосибирска. Жители города, редакция интернет-журнала Сиб.фм и сотрудники компании «Питомник Маково» в рамках мероприятия «Посади своё дерево» смогут сами преобразить сквер, который находится за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета.

Праздник пройдёт при поддержке мэрии Новосибирска. Он состоится 31 августа с 14 до 19 часов. Людей будут ждать развлекательная программа, выступления музыкальных и танцевальных коллективов. Всех угостят блинами и чаем. Но самое главное – новосибирцы посадят деревья, чтобы благоустроить сквер.

Генеральным партнёром акции выступит Союз военных строителей.

Зелёная зона в центре Новосибирска имеет большое значение для горожан. В будущем здесь можно будет прогуливаться с семьёй и весело проводить время. Уже разработан дизайн-проект благоустройства этой территории, а сами работы начнутся в 2020 году.

У каждого новосибирца есть возможность присоединиться к корреспондентам Сиб.фм 31 августа, чтобы сделать наш город чуточку прекраснее.

Напомним, в 2019 году на реконструкцию сквера и Монумента Славы в Новосибирске было выделено 180 миллионов рублей.