Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области

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Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской областиРубрика: общество
15.08.2019 16:24
фото пресс-службы правительства новосибирской области
Губернатор Новосибирской области лично встретился с жителями отдалённых районов региона; по их просьбам новые ФАПы будут построены в сёлах Биаза и Победа.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проверил строительство медицинских учреждений в отдалённых районах области. В правительстве Новосибирской области отметили, что в рамках проекта «Здравоохранение» губернатор поставил задачу вводить в регионе не менее 30 ФАПов в год.
«Мы на эту цифру выходим, и отмечу, что программа по строительству новых ФАПов, а также по ремонту существующих зданий этих пунктов будет продолжена», – сообщил Андрей Травников.
Новый ФАП будет построен в селе Биаза Северного района в 2020 году. На данный момент медико-санитарная помощь местному населению оказывают врачи Биазинской участковой больницы. Однако помещение находится в аварийном состоянии, и министерство здравоохранения Новосибирской области посчитало необходимым строительство нового медицинского учреждения.
Ранее жители Усть-Таркского района обратились к Андрею Травникову с просьбой оказать содействие в строительстве нового ФАПа в селе Победа. Действующий фельдшерско-акушерский пункт находится в здании детского сада 1987 года постройки. В министерство строительства региона уже поступили предложения по строительству нового ФАПа, который планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.
Напомним, 12 июля стало известно, что до конца года появится 17 новых детских садов в Новосибирской области.
Никита Минин
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