Лента новостейПредложить новость
Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя
Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи
Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи
Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске
Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря
Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека
Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных
Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске
Пенсию по потере кормильца отсудила мать погибшего в Сирии новосибирца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожиРубрика: общество
15.08.2019 12:35
фото с сайта pixabay.com
Учёные дали совет, как любителям загорать на пляже избежать онкологических заболеваний; на помощь придёт витамин А.
Фанаты пляжного отдыха и поездок в тёплые страны часто сталкиваются с предупреждениями врачей о том, что можно заболеть раком, если долго находиться на солнце. Рак кожи – одно из самых распространённых онкологических заболеваний. В более чем 80 % случаев его возникновение провоцирует ультрафиолетовое излучение. Остерегаться прямых солнечных лучей стоит людям со светлой кожей, волосами и глазами, а также обладателям большого количества родинок.
Однако учёные обнаружили способ снизить вероятность заболевания раком кожи. Врачи советуют больше внимания уделить своему питанию. У людей, которые употребляют продукты, богатые витамином А, реже возникают проблемы онкологического характера. Об этом сообщил портал Oncology.ru со ссылкой на исследователей из Университета Брауна.
Онкологи исследовали рационы 75 170 женщин и 48 400 мужчин, у которых на момент начала программы не было обнаружено признаков рака. В течение периода наблюдения было выявлено 3978 случаев появления плоскоклеточного рака. В ходе эксперимента врачи узнали, что люди с самым высоким среднесуточным потребления витамина А на 17 % реже страдают онкологическими заболеваниями.
Эксперты напомнили, что витамин А в больших количествах содержится в сладком картофеле, дыне, моркови, спаржевой фасоли и красном перце. Также для профилактики рака кожи стоит употреблять молочные продукты, рыбу и мясо.
Напомним, 12 августа стало известно, что новосибирская журналистка скончалась от рака.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя
Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи
Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи
Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске
Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря
Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека
Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных
Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске
Пенсию по потере кормильца отсудила мать погибшего в Сирии новосибирца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Право на дым
Что изменилось в Новосибирске после принятия жёстких антитабачных ме...
Вас пугает слово «рак»? Давайте называть онкологией
О врачах, которые ведут через болезнь и выводят на...
Новости по теме
Популярное