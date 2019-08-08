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Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи

Рубрика: общество

15.08.2019 12:35

фото с сайта pixabay.com

Учёные дали совет, как любителям загорать на пляже избежать онкологических заболеваний; на помощь придёт витамин А.

Фанаты пляжного отдыха и поездок в тёплые страны часто сталкиваются с предупреждениями врачей о том, что можно заболеть раком, если долго находиться на солнце. Рак кожи – одно из самых распространённых онкологических заболеваний. В более чем 80 % случаев его возникновение провоцирует ультрафиолетовое излучение. Остерегаться прямых солнечных лучей стоит людям со светлой кожей, волосами и глазами, а также обладателям большого количества родинок.

Однако учёные обнаружили способ снизить вероятность заболевания раком кожи. Врачи советуют больше внимания уделить своему питанию. У людей, которые употребляют продукты, богатые витамином А, реже возникают проблемы онкологического характера. Об этом сообщил портал Oncology.ru со ссылкой на исследователей из Университета Брауна.

Онкологи исследовали рационы 75 170 женщин и 48 400 мужчин, у которых на момент начала программы не было обнаружено признаков рака. В течение периода наблюдения было выявлено 3978 случаев появления плоскоклеточного рака. В ходе эксперимента врачи узнали, что люди с самым высоким среднесуточным потребления витамина А на 17 % реже страдают онкологическими заболеваниями.

Эксперты напомнили, что витамин А в больших количествах содержится в сладком картофеле, дыне, моркови, спаржевой фасоли и красном перце. Также для профилактики рака кожи стоит употреблять молочные продукты, рыбу и мясо.

Напомним, 12 августа стало известно, что новосибирская журналистка скончалась от рака.

 

Никита Минин

Теги: врачи онкология

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