Пожарные спасли рабочих из пылающего цеха в Бердске

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Пожар тушили 31 пожарный в течение 2,5 часа; выгорело 80 квадратных метров резины и промышленного оборудования.

Загорелся цех по производству изделий из резины в Бердске на на улице Зеленая Роща, 5/28, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Инцидент произошёл около 8:00 вчера, 14 августа.

Огонь охватил площадь размером в 80 квадратных метров. Для тушения пожара потребовалось 2,5 часа. С огнём боролись 31 пожарный. Из огня спасатели вынесли двоих рабочих. На место прибыла скорая помощь, однако рабочим услуги врачей не понадобились.

В итоге огонь повредил сырьё для изготовления изделий (покрытий для беговых дорожек, резиновых ковриков и прочего) на площади 65 квадратных метров, а также промышленное оборудование на площади 15 квадратных метров. Причиной пожара стало, по словам спасателей, нарушение правил пожарной безопасности при обращении с оборудованием.

Напомним, 14 августа в Новосибирской области пожарные и добровольцы спасли целое село от степного пожара