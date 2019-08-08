Причину задержки рейса в Душанбе назвали в "Толмачёво"

Фото с сайта авиакомпании Somon Air

Люди должны были вылететь в Душанбе в 2:30, но рейс отправился только в 17:00; причиной стал сбой в обслуживании рейсов.

Рейс из Новосибирска в Душанбе от таджикской авиакомпании Somon Air задержали почти на 15 часов, сообщает издание «РБК». Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта «Толмачёво», самолёт должен был вылететь из столицы Сибири в 2:30 часов по местному времени, однако люди улетели только в 17:00.

«Причиной такой задержки стала нехватка самолётов, которая произошла из-за проблем в обслуживании рейсов. На данный момент все проблемы устранены, и люди смогли вылететь в Душанбе», – пояснили в авиакомпании.

На задержанный рейс было зарегистрировано 110 пассажиров.

Напомним, 13 августа 2019 года рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта.