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Причину задержки рейса в Душанбе назвали в "Толмачёво"Рубрика: общество
15.08.2019 20:20
Фото с сайта авиакомпании Somon Air
Люди должны были вылететь в Душанбе в 2:30, но рейс отправился только в 17:00; причиной стал сбой в обслуживании рейсов.
Рейс из Новосибирска в Душанбе от таджикской авиакомпании Somon Air задержали почти на 15 часов, сообщает издание «РБК». Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта «Толмачёво», самолёт должен был вылететь из столицы Сибири в 2:30 часов по местному времени, однако люди улетели только в 17:00.
«Причиной такой задержки стала нехватка самолётов, которая произошла из-за проблем в обслуживании рейсов. На данный момент все проблемы устранены, и люди смогли вылететь в Душанбе», – пояснили в авиакомпании.
На задержанный рейс было зарегистрировано 110 пассажиров.
Напомним, 13 августа 2019 года рейс Новосибирск – Горно-Алтайск отменён в связи с неисправностью самолёта.
Дарья Мелехова
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