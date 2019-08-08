Пропавший в лесу под Омском Коля Бархатов найден живым

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Пропавший в лесу под Омском Коля Бархатов найден живымРубрика: проиcшествия
15.08.2019 16:13
фото из группы поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»
В поисках трёхлетнего мальчика участвовали 700 человек; в социальных сетях сообщили, что ребёнка нашли.
Коля Бархатов, которого на территории Омской области искали местные силовики, а также добровольцы и волонтёры со всей Сибири, найден живым. Информация об этом появилась в группе «Доброспас-Омск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Спасибо всем за помощь. Выражаем огромную благодарность всем участникам поиска! Без вас мы бы не справились», – говорится в сообщении.
Подтверждение информации пока не поступило. Сиб.фм продолжает следить за ситуацией.
Напомним, ранее поисковики уже начали терять надежду найти трёхлетнего мальчика под Омском.
Никита Минин
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