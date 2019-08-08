«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трёхлетнего мальчика в лесу под Омском

фото предоставлено Елизаветой Лиманской

Более 400 волонтёров со всех городов Сибири откликнулись на омскую беду; трёхлетний ребёнок до сих пор не найден.

В Омской области с 13 августа не прекращаются поиски трёхлетнего Коли Бархатова, который приехал в лес в Большереченском районе вместе с родителями и пропал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту бесследного исчезновения ребёнка.

Третьи сутки в болотистой местности работают более 400 человек. Это сотрудники полиции, спасатели и волонтёры, которые приехали в Омскую область со всей Сибири. Люди прочёсывают местность. Найден пакет из-под конфет, которые были у Коли, когда родители ушли собирать ягоды и оставили малыша в машине.

«Из Новосибирска выехали около тридцати человек, в основном старшие групп, которые могут вести людей за собой в лес, и группа обеспечения с едой, водой и энергетиками, которая остаётся в штабе и занимается едой, костром, в общем, встречает выходящих из леса, чтобы они могли поесть и поспать. С места передают, что местность очень сложная, болота», – сообщила Сиб.фм пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская.

Поисковики из отряда «ДоброСпас Новосибирск» передали на место поисков рации, навигаторы, компасы и фонари. Без этого оборудования работать было бы очень сложно.

Поисковики делятся в сети своими невесёлыми мыслями. Найти ребёнка живым шансов немного.

«Мальчика там нет и не было. Он бы физически в эти болота сам не залез, а доступную территорию прочесали по несколько раз разные поисковые группы. Далеко трехлетний мальчик бы не смог уйти – слишком сложная и пересечённая местность. Мальчик уже мёртв (или от переохлаждения ночью, или убит дикими животными). В таком случае, чтобы его найти, нужно прям выстраиваться в цепь, браться за руки и прочёсывать досконально всё, вплоть до сложных болот, слишком уж высокая трава – с двух метров не заметишь. Не спал 36 часов. Валюсь с ног. Надеюсь на лучшее. Прости, Коля, что не смог помочь», – написал на своей странице в Instagram поисковик Юрий Шиян.

В Омск прилетела бригада поисковиков из Москвы. На их счету более тысячи успешных операций.

Над местом поиска летает вертолёт с тепловизором.

Следственный комитет проверяет показания родственников ребёнка на полиграфе, сообщают омские СМИ.

Напомним, 14 августа на поиски Коли Бархатова отправились и новосибирские спасатели.