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«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трёхлетнего мальчика в лесу под Омском

Рубрика: общество, проиcшествия

15.08.2019 09:24

фото предоставлено Елизаветой Лиманской

Более 400 волонтёров со всех городов Сибири откликнулись на омскую беду; трёхлетний ребёнок до сих пор не найден. 

В Омской области с 13 августа не прекращаются поиски трёхлетнего Коли Бархатова, который приехал в лес в Большереченском районе вместе с родителями и пропал. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту бесследного исчезновения ребёнка. 

Третьи сутки в болотистой местности работают более 400 человек. Это сотрудники полиции, спасатели и волонтёры, которые приехали в Омскую область со всей Сибири. Люди прочёсывают местность. Найден пакет из-под конфет, которые были у Коли, когда родители ушли собирать ягоды и оставили малыша в машине. 

«Из Новосибирска выехали около тридцати человек, в основном старшие групп, которые могут вести людей за собой в лес, и группа обеспечения с едой, водой и энергетиками, которая остаётся в штабе и занимается едой, костром, в общем, встречает выходящих из леса, чтобы они могли поесть и поспать. С места передают, что местность очень сложная, болота», – сообщила Сиб.фм пресс-секретарь поискового отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская. 

Поисковики из отряда «ДоброСпас Новосибирск» передали на место поисков рации, навигаторы, компасы и фонари. Без этого оборудования работать было бы очень сложно. 

Поисковики делятся в сети своими невесёлыми мыслями. Найти ребёнка живым шансов немного. 

«Мальчика там нет и не было. Он бы физически в эти болота сам не залез, а доступную территорию прочесали по несколько раз разные поисковые группы. Далеко трехлетний мальчик бы не смог уйти – слишком сложная и пересечённая местность. Мальчик уже мёртв (или от переохлаждения ночью, или убит дикими животными). В таком случае, чтобы его найти, нужно прям выстраиваться в цепь, браться за руки и прочёсывать досконально всё, вплоть до сложных болот, слишком уж высокая трава – с двух метров не заметишь. Не спал 36 часов. Валюсь с ног. Надеюсь на лучшее. Прости, Коля, что не смог помочь», – написал на своей странице в Instagram поисковик Юрий Шиян. 

В Омск прилетела бригада поисковиков из Москвы. На их счету более тысячи успешных операций. 

Над местом поиска летает вертолёт с тепловизором. 

Следственный комитет проверяет показания родственников ребёнка на полиграфе, сообщают омские СМИ. 

Напомним, 14 августа на поиски Коли Бархатова отправились и новосибирские спасатели. 

Татьяна Картавых

Теги: поиски пропавших Омская область ребёнок

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