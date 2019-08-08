Просторный коттедж с каретой и собственной рощей продают за 45 миллионов под Омском

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Просторный коттедж с каретой и собственной рощей продают за 45 миллионов под ОмскомРубрика: общество
16.08.2019 07:33
Фото с сайта mlsn.ru
Автор объявления уточняет, что ремонт внутри здания выполнен по индивидуальному дизайну; дом оборудован элитной сантехникой.
В элитном посёлке Комиссарова на улице Речной продаётся просторный особняк за 45 миллионов рублей. Объявление о продаже было опубликовано на сайте mlsn.ru.
По словам продавца, в доме установлены качественные пластиковые окна, а отделка помещения сделана по индивидуальному заказу с использованием лучших материалов. Также в коттедже два санузла, оборудованных техникой первого класса.
К дому прилегает обширная территория, где располагаются сад, теплица, зоны для мангала и барбекю, теннисный корт, сауна с зоной отдыха. На ней много зелёных насаждений, в том числе крупных деревьев, а самым необычным элементом оформления служит карета.
Напомним, в январе 2019 года под Новосибирском продавался коттедж-замок за 135 миллионов рублей.
Дарья Мелехова
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