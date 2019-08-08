Пьяный водитель устроил в Новосибирске ДТП по сюжету Тарантино

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Пьяный водитель устроил в Новосибирске ДТП по сюжету ТарантиноРубрика: общество
15.08.2019 15:46
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Нетрезвый новосибирец предложил подвезти двух незнакомок от придорожного кафе; в результате дорожной аварии одна из них провела в больнице больше полугода.
Новосибирский водитель попал в суд за лобовое ДТП с грузовиком, в котором сильно пострадала молодая девушка. Сегодня, 15 августа, в прокуратуре Калининского района сообщили подробности уголовного дела о нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлёкшем тяжкий вред здоровью.
Инцидент произошёл ранним утром 14 октября 2018 года около половины седьмого утра. Согласно материалам дела, обвиняемый заметил двух девушек возле кафе на улице Авиастроителей, подъехал к ним на автомобиле Toyota Mark II и предложил подвезти. Девушки согласились, одна из них села на заднее сиденье, другая – на переднее.
Как рассказала потерпевшая, водитель сразу развил большую скорость, и девушки стали просить его ехать помедленнее. Однако мужчина продолжал ехать очень быстро, и у дома на улице Фадеева, 37 резко вырулил на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ЗИЛ.
В результате ДТП 29-летняя пассажирка на заднем сиденье получила черепно-мозговую травму, множественные переломы и травмы конечностей. Она выжила, но выписалась из больницы только в августе 2019 года. Вторая пассажирка и водитель отделались незначительными травмами, несмотря на то, что удар пришёлся на правую переднюю часть автомобиля.
Toyota Mark II была уничтожена в лобовом столкновении с грузовиком. Экспертиза ГИБДД подтвердила показания очевидцев, что водитель был пьян, также ему вменили превышение скорости.
«33-летний обвиняемый частично признал вину, отрицая вождение в пьяном виде. Мужчина работал в сфере логистики, смягчающими обстоятельствами является наличие жены и двух малолетних детей. Уголовное дело продолжит рассматриваться в суде», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.
Материалы уголовного дела напоминают сценарий популярного триллера Квентина Тарантино «Доказательство смерти». В фильме бывший каскадёр в автомобиле для уличных гонок устроил несколько смертельных ДТП со случайными попутчицами, специально выезжая на встречку, однако сам герой Курта Рассела в этих авариях почти не пострадал.
Напомним, 13 августа начался суд по делу пьяного водителя, которого обвиняют в смерти мотоциклиста в ночном ДТП с тонировкой.
Никита Манько
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Лента новостей
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