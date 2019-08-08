4 балла
+26
65.89 73.46
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхлетнего мальчика под Омском

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

«Красный факел» представил новосибирцам пять новых актёров

сегодня 16:33 Культура 0 Коммент.

Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

Пропавший в лесу под Омском Коля Бархатов найден живым

сегодня 16:13 Хроника 0 Коммент.

Пьяный водитель устроил в Новосибирске ДТП по сюжету Тарантино

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Следователи назвали виновных в обрушении школы в Новосибирской области

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Участникам поисков Коли Бархатова под Омском отправили еду из Кузбасса

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя

сегодня 13:13 Хроника 0 Коммент.

Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Мэр крупного сибирского города ушёл в отставку

сегодня 12:18 Политика 0 Коммент.

На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске хотят потратить 7,8 миллиарда рублей

сегодня 11:12 Бизнес 0 Коммент.

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске

сегодня 10:45 Наука 0 Коммент.

Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Дожди отказываются покидать Новосибирск

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

сегодня 07:40 Политика 0 Коммент.

Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных

сегодня 07:14 Общество 1 Коммент.

Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

вчера 22:51 Хроника 0 Коммент.

Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Пьяный водитель устроил в Новосибирске ДТП по сюжету Тарантино

Рубрика: общество

15.08.2019 15:46

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Нетрезвый новосибирец предложил подвезти двух незнакомок от придорожного кафе; в результате дорожной аварии одна из них провела в больнице больше полугода.

Новосибирский водитель попал в суд за лобовое ДТП с грузовиком, в котором сильно пострадала молодая девушка. Сегодня, 15 августа, в прокуратуре Калининского района сообщили подробности уголовного дела о нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлёкшем тяжкий вред здоровью.

Инцидент произошёл ранним утром 14 октября 2018 года около половины седьмого утра. Согласно материалам дела, обвиняемый заметил двух девушек возле кафе на улице Авиастроителей, подъехал к ним на автомобиле Toyota Mark II и предложил подвезти. Девушки согласились, одна из них села на заднее сиденье, другая – на переднее.

Как рассказала потерпевшая, водитель сразу развил большую скорость, и девушки стали просить его ехать помедленнее. Однако мужчина продолжал ехать очень быстро, и у дома на улице Фадеева, 37 резко вырулил на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем ЗИЛ.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка на заднем сиденье получила черепно-мозговую травму, множественные переломы и травмы конечностей. Она выжила, но выписалась из больницы только в августе 2019 года. Вторая пассажирка и водитель отделались незначительными травмами, несмотря на то, что удар пришёлся на правую переднюю часть автомобиля.

Toyota Mark II была уничтожена в лобовом столкновении с грузовиком. Экспертиза ГИБДД подтвердила показания очевидцев, что водитель был пьян, также ему вменили превышение скорости. 

«33-летний обвиняемый частично признал вину, отрицая вождение в пьяном виде. Мужчина работал в сфере логистики, смягчающими обстоятельствами является наличие жены и двух малолетних детей. Уголовное дело продолжит рассматриваться в суде», – сообщила Сиб.фм помощник прокурора Калининского района Елена Новикова.           

Материалы уголовного дела напоминают сценарий популярного триллера Квентина Тарантино «Доказательство смерти». В фильме бывший каскадёр в автомобиле для уличных гонок устроил несколько смертельных ДТП со случайными попутчицами, специально выезжая на встречку, однако сам герой Курта Рассела в этих авариях почти не пострадал. 

Напомним, 13 августа начался суд по делу пьяного водителя, которого обвиняют в смерти мотоциклиста в ночном ДТП с тонировкой.

Никита Манько

Теги: ДТП суд кино алкоголь

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхлетнего мальчика под Омском

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

«Красный факел» представил новосибирцам пять новых актёров

сегодня 16:33 Культура 0 Коммент.

Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

Пропавший в лесу под Омском Коля Бархатов найден живым

сегодня 16:13 Хроника 0 Коммент.

Пьяный водитель устроил в Новосибирске ДТП по сюжету Тарантино

сегодня 15:46 Общество 0 Коммент.

Следователи назвали виновных в обрушении школы в Новосибирской области

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Участникам поисков Коли Бархатова под Омском отправили еду из Кузбасса

сегодня 14:03 Общество 0 Коммент.

Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя

сегодня 13:13 Хроника 0 Коммент.

Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Мэр крупного сибирского города ушёл в отставку

сегодня 12:18 Политика 0 Коммент.

На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске хотят потратить 7,8 миллиарда рублей

сегодня 11:12 Бизнес 0 Коммент.

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске

сегодня 10:45 Наука 0 Коммент.

Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Дожди отказываются покидать Новосибирск

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

сегодня 07:40 Политика 0 Коммент.

Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных

сегодня 07:14 Общество 1 Коммент.

Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

вчера 22:51 Хроника 0 Коммент.

Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
08.08.2019

События выходных: песни русалок и «поднебесные хулиганы»

Как удержать лето за хвост и послуш...

Читать далее
Image
01.08.2019

События выходных: заплыв на матрасах и поминки по Родине

Как не задохнуться от скуки и попасть на правильный пляж: самое интересное с пятницы по воскресенье в...

Читать далее
Image
04.07.2019

События выходных в Новосибирске: немцы в городе и остров хиппи

Как не утонуть в «летней хандр...

Читать далее
Image
20.06.2019

События выходных: день скорби и шутки ценою в жизнь

Как пережить траур, не забыв про юмор, и дотянуться до зв...

Читать далее
Image
13.06.2019

События выходных: потепление, «Снайперы» и дискотека Евросоюза

Как пережить остывшие батареи ...

Читать далее
Image
06.06.2019

Афиша выходных: балет на пилоне и танцы под дождём

Как смотреть на звёзды сквозь пелену туч и не завтракать в одиночеств...

Читать далее

Новости по теме

Выбросил из окна: следователи подозревают красноярца в жестокой расправе над грудной дочерью сегодня 16:17 Водитель «Лады» ответит в суде за смерть 15-летней девочки сегодня 15:06

Популярное

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Image

Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирског...

Image

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибир...

Image

Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Image

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет на...

Image

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

Image

Ремонтировавшего соломой новосибирскую дорогу мастера уволили за ...

Image

Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирс...

Image

Большой выезд сделают с Большой в Новосибирске

Image

Насмерть разбился мотоциклист в Бердске