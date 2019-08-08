Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске

Фото пресс-службы ИЯФ СО РАН

Новосибирских студентов научат управлять крупнейшими мировыми коллайдерами; сразу четыре факультета начали работу со СКИФ.

Институт ядерной физики СО РАН запустил учебный коллайдер для будущих физиков высоких энергий. Вчера, 14 августа, пресс-служба института сообщила о проекте для кадров будущего СКИФ.

Экспериментальная станция для работ с синхротронным излучением уже начала работу в ИЯФ СО РАН на накопителе ВЭПП-4. Установка моделирует процессы и работу коллайдера в учебных масштабах и должна служить для создания кадровой базы ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Экспериментальная установка – «Технологическая станция СИ» (ТССИ), представляет собой набор относительно стандартных элементов – составляющих частей любой пользовательской станции синхротронного излучения.

«Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения» примет студентов из НГУ и НГТУ. Будущие специалисты с физического факультета НГУ уже со второго курса смогут обучиться физическим основам эксперимента, студенты ФЕН НГУ исследуют взаимодействие синхротронного излучения с веществом, студенты НГТУ займутся инженерным и конструкторским обеспечением экспериментов. Новая междисциплинарная магистратура НГУ будет готовить будущих пользователей станций.

Напомним, 29 июля президент РФ одобрил создание СКИФ в Академгородке.