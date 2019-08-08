4 балла
+24
65.2 72.9
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя

сегодня 13:13 Хроника 0 Коммент.

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Мэр крупного сибирского города ушёл в отставку

сегодня 12:18 Политика 0 Коммент.

Следы нашли, ребёнка – нет

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске хотят потратить 7,8 миллиарда рублей

сегодня 11:12 Бизнес 0 Коммент.

Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске

сегодня 10:45 Наука 0 Коммент.

Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Дожди отказываются покидать Новосибирск

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

сегодня 07:40 Политика 0 Коммент.

Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

вчера 22:51 Хроника 0 Коммент.

Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские археологи нашли гробницу «краснокожих» на Алтае

вчера 20:02 Наука 0 Коммент.

Новосибирский автобус с тягачом устроили тройное ДТП в час пик

вчера 19:12 Хроника 0 Коммент.

Обиженный искитимец обматерил полицейских и порвал уголовное дело

вчера 18:37 Хроника 0 Коммент.

Пенсию по потере кормильца отсудила мать погибшего в Сирии новосибирца

вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

Живодёры отрубили собаке голову и лапы в Сибири

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Патриотическим автопробегом отметят юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске

Рубрика: наука

15.08.2019 10:45

Фото пресс-службы ИЯФ СО РАН

Новосибирских студентов научат управлять крупнейшими мировыми коллайдерами; сразу четыре факультета начали работу со СКИФ.

Институт ядерной физики СО РАН запустил учебный коллайдер для будущих физиков высоких энергий. Вчера, 14 августа, пресс-служба института сообщила о проекте для кадров будущего СКИФ.

Экспериментальная станция для работ с синхротронным излучением уже начала работу в ИЯФ СО РАН на накопителе ВЭПП-4. Установка моделирует процессы и работу коллайдера в учебных масштабах и должна служить для создания кадровой базы ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов». 

Экспериментальная установка – «Технологическая станция СИ» (ТССИ), представляет собой набор относительно стандартных элементов – составляющих частей любой пользовательской станции синхротронного излучения. 

«Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения» примет студентов из НГУ и НГТУ. Будущие специалисты с физического факультета НГУ уже со второго курса смогут обучиться физическим основам эксперимента, студенты ФЕН НГУ исследуют взаимодействие синхротронного излучения с веществом, студенты НГТУ займутся инженерным и конструкторским обеспечением экспериментов. Новая междисциплинарная магистратура НГУ будет готовить будущих пользователей станций. 

Напомним, 29 июля президент РФ одобрил создание СКИФ в Академгородке.

Никита Манько

Теги: студенты образование НГУ Институт ядерной физики

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя

сегодня 13:13 Хроника 0 Коммент.

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи

сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи

сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

Мэр крупного сибирского города ушёл в отставку

сегодня 12:18 Политика 0 Коммент.

Следы нашли, ребёнка – нет

сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске хотят потратить 7,8 миллиарда рублей

сегодня 11:12 Бизнес 0 Коммент.

Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске

сегодня 10:45 Наука 0 Коммент.

Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Дожди отказываются покидать Новосибирск

сегодня 08:20 Общество 0 Коммент.

Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

сегодня 07:40 Политика 0 Коммент.

Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

вчера 22:51 Хроника 0 Коммент.

Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские археологи нашли гробницу «краснокожих» на Алтае

вчера 20:02 Наука 0 Коммент.

Новосибирский автобус с тягачом устроили тройное ДТП в час пик

вчера 19:12 Хроника 0 Коммент.

Обиженный искитимец обматерил полицейских и порвал уголовное дело

вчера 18:37 Хроника 0 Коммент.

Пенсию по потере кормильца отсудила мать погибшего в Сирии новосибирца

вчера 18:19 Общество 0 Коммент.

Живодёры отрубили собаке голову и лапы в Сибири

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Патриотическим автопробегом отметят юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
22.06.2019

Отпилить на развитие

Инновационная «Школа 21», ещё даже не появившись в Н...

Читать далее
Image
20.03.2019

Поселим и научим

Проект «Жуковка» Александра Бойко стремительно выходит на ме...

Читать далее
Image
13.03.2019

Дорогая мистификация русского величия

Универсиада как пам...

Читать далее
Image
23.01.2019

Пока молод, нужно решаться

Как образовательные курсы за рубежом измен...

Читать далее
Image
30.10.2018

Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценк...

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирские студентки повторили «топовый» корейский танец ICY на набережной 09.08.2019 Сибирский институт управления продолжает набор в магистратуру 09.08.2019

Популярное

Image

В Оби выловили «анаконду»

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Image

Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирског...

Image

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибир...

Image

Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Image

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет на...

Image

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

Image

Ремонтировавшего соломой новосибирскую дорогу мастера уволили за ...

Image

Укус клеща привёл к смерти друга лидера «Ногу Свело» в Новосибирс...

Image

Большой выезд сделают с Большой в Новосибирске

Image

Насмерть разбился мотоциклист в Бердске