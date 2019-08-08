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Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателяРубрика: проиcшествия
15.08.2019 13:13
фото PIXABAY.COM
Птица попала в двигатель взлетавшего самолёта; он совершил аварийную посадку в поле.
В московском аэропорту «Жуковский» самолёт при взлёте столкнулся со стаей чаек. Об этом сообщает «РИА Новости». Птицы попали в один из двигателей и повредили его, он загорелся, и самолёт совершил аварийную посадку. Airbus A321 выехал в поле, где после этого у него надломились стойки шасси, он упал на «брюхо». Рейс U6178 Москва-Симферополь выполняла авиакомпания «Уральские авиалинии».
На борту находился 241 человек, включая членов экипажа. Всех эвакуировали. Как рассказали в Росавиации, 10 человек, среди которых были дети, получили ссадины и ушибы, а четверых госпитализировали. Ранее сообщалось о возгорании на борту, но эта информация не подтвердилась.
Напомним, 7 августа «террористы» стали виной задержки рейса из Новосибирска в Сеул.
Полина Кузнецова
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Лента новостей
Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя
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