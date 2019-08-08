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Сибиряк выловил в Иртыше "кита"

Рубрика: общество

15.08.2019 08:40

фото из группы "Рыбалка в Омске" в социальной сети "ВКонтакте"

Житель Омска выложил в социальные сети фото своего трофея; вес гигантской щуки составил 12 килограммов.

Огромную щуку поймал в Иртыше житель Омска Виталий Акентьев-Баранов. Фотографией своего трофея он поделился в группе «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте».

Счастливый рыбак отметил, что это был его первый выезд на рыбалку в этом сезоне. 12-килограммовую щуку, которую подписчики сообщества успели сравнить с китом, Виталий поймал на зелёный воблер недалеко от озера Нижнее в Большереченском районе Омской области.

По словам рыбака, из щуки получился шикарный пирог. Большую же часть рыбины Виталий просто замариновал.

Напомним, 12 августа «живое бревно» весом в шесть килограммов выловили сибирские рыбаки.

 

Никита Минин

Теги: Сибирь Омская область рыбалка

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Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

сегодня 07:40 Политика 0 Коммент.

Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных

сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

вчера 22:51 Хроника 0 Коммент.

Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские археологи нашли гробницу «краснокожих» на Алтае

вчера 20:02 Наука 0 Коммент.

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вчера 19:12 Хроника 0 Коммент.

Обиженный искитимец обматерил полицейских и порвал уголовное дело

вчера 18:37 Хроника 0 Коммент.

Живодёры отрубили собаке голову и лапы в Сибири

вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Патриотическим автопробегом отметят юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Дорогу в Венгеровском районе отремонтируют за 190 миллионов рублей

вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

Пожилых сельских жителей будут довозить до больниц на спецавтомобилях

вчера 17:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

Золотые слитки в Китай попыталась вывезти россиянка в своих кроссовках

вчера 14:32 Хроника 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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