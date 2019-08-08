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Сибиряк выловил в Иртыше "кита"Рубрика: общество
15.08.2019 08:40
фото из группы "Рыбалка в Омске" в социальной сети "ВКонтакте"
Житель Омска выложил в социальные сети фото своего трофея; вес гигантской щуки составил 12 килограммов.
Огромную щуку поймал в Иртыше житель Омска Виталий Акентьев-Баранов. Фотографией своего трофея он поделился в группе «Рыбалка в Омске» в социальной сети «ВКонтакте».
Счастливый рыбак отметил, что это был его первый выезд на рыбалку в этом сезоне. 12-килограммовую щуку, которую подписчики сообщества успели сравнить с китом, Виталий поймал на зелёный воблер недалеко от озера Нижнее в Большереченском районе Омской области.
По словам рыбака, из щуки получился шикарный пирог. Большую же часть рыбины Виталий просто замариновал.
Напомним, 12 августа «живое бревно» весом в шесть килограммов выловили сибирские рыбаки.
Никита Минин
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