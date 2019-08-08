Следователи назвали виновных в обрушении школы в Новосибирской области

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Следователи назвали виновных в обрушении школы в Новосибирской областиРубрика: общество, проиcшествия
15.08.2019 14:49
Фото Следственного управления СУ СКР по Новосибирской области
Директору организации, занимавшейся ремонтом образовательного учреждения в Купинском районе, предъявлено обвинение; ущерб от обрушения составил 1,6 миллиона рублей.
Следователи назвали причину обрушения стены Чаинской средней школы. Об этом сообщает сайт Следственного управления СКР по Новосибирской области.
Инцидент произошёл в ноябре 2018 года. Как ранее писал Сиб.фм, рабочие, демонтировали окна и подоконники в мастерской школы и повредили несущие конструкции. К счастью, никто не пострадал. Однако после ЧП дети вынуждены обучаться в здании детского сада, повреждённое здание до сих пор не отремонтировано. Всего в школе на тот момент обучалось 56 ребят, из которых 17 приводили из других населённых пунктов.
Следователи провели ряд экспертиз, направленных на установление всех обстоятельств дела. В результате было установлено, что повреждение несущих конструкций произошло вследствие нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Ущерб от произошедшего составил 1,6 млн рублей. Директору подрядной организации предъявлено обвинение, и на его имущество наложен арест.
В настоящее время восстановление школы находится в завершающей стадии.
Напомним, 12 июля на заводе в Новосибирске обрушившаяся стена раздавила рабочего.
Анатолий Якимов
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