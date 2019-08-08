Следы нашли, ребёнка – нет

Лента новостейПредложить новость
Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя
Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи
Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи
Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске
Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря
Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека
Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных
Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске
Пенсию по потере кормильца отсудила мать погибшего в Сирии новосибирца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Следы нашли, ребёнка – нетРубрика: общество, проиcшествия
15.08.2019 12:02
фото предоставлено Елизаветой Лиманской
Болото и высокая трава усложняют поиски трёхлетнего Коли Бархатова; новосибирские кинологи передают Сиб.фм последнюю информацию.
В составе поисковой группы, уехавшей из Новосибирска на поиски пропавшего в лесу ребёнка, входят кинологи. По их информации, переданной лично журналисту Сиб.фм, собаки нашли следы, похожие на следы ребёнка, на кромке болота в нескольких километрах от места пропажи Коли.
«Собакам очень сложно работать. Во-первых, трава вокруг превышает человеческий рост. Во-вторых, очень много следов диких животных. Видели следы кабанов, рыси и медведя. Про мелочь не говорю. Следы ребёнка последний раз видели сверху этих следов. Собаки сильно отвлекаются на запахи... Идём дальше», – сообщили Сиб.фм новосибирские кинологи-поисковики.
Зону поиска Коли Бархатова увеличили на 10 километров. Работают вертолёты, квадроциклы и квадрокоптеры.
Напомним, в ходе поисков Коли Бархатова было обнаружено тело пропавшей накануне девочки.
Татьяна Картавых
Комментарии
Лента новостей
Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя
Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи
Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи
Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске
Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря
Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека
Во дворе дома жестоко убитого кота Моти проведут пикет в защиту животных
Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске
Пенсию по потере кормильца отсудила мать погибшего в Сирии новосибирца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
ЧС ради аграриев
Из-за проблем с погодой в Новосибирской области ввели режим ...
Беспощадный сбор
Автолюбителям придётся выложить ещё более сотни тысяч за яп...
Новости по теме
Популярное