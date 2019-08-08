Следы нашли, ребёнка – нет

фото предоставлено Елизаветой Лиманской

Болото и высокая трава усложняют поиски трёхлетнего Коли Бархатова; новосибирские кинологи передают Сиб.фм последнюю информацию.

В составе поисковой группы, уехавшей из Новосибирска на поиски пропавшего в лесу ребёнка, входят кинологи. По их информации, переданной лично журналисту Сиб.фм, собаки нашли следы, похожие на следы ребёнка, на кромке болота в нескольких километрах от места пропажи Коли.

«Собакам очень сложно работать. Во-первых, трава вокруг превышает человеческий рост. Во-вторых, очень много следов диких животных. Видели следы кабанов, рыси и медведя. Про мелочь не говорю. Следы ребёнка последний раз видели сверху этих следов. Собаки сильно отвлекаются на запахи... Идём дальше», – сообщили Сиб.фм новосибирские кинологи-поисковики.

Зону поиска Коли Бархатова увеличили на 10 километров. Работают вертолёты, квадроциклы и квадрокоптеры.

Напомним, в ходе поисков Коли Бархатова было обнаружено тело пропавшей накануне девочки.