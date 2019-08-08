Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

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Рубрика: политика

15.08.2019 07:40

Фото Веры Сальницкой из архива Сиб.фм

Бердский кандидат снят с выборов на пост мэра Новосибирска; в списке осталось 16 кандидатов.

Новосибирский избирком снял с выборов в мэры Новосибирска Александра Трушакина. Экс-кандидат прокомментировал решение комиссии от 14 августа новосибирским СМИ.

Александр Трушакин баллотировался в мэры Новосибирска от «Партии Великое Отечество». Председатель избиркома пояснила причину решения — Верховный суд РФ приостановил деятельность партии по требованию Минюста РФ в мае 2019 года. 

Сам кандидат заявил изданию «Новая Сибирь» , что комиссия новосибирского избиркома не имела официально заверенного документа, чтобы исключать мужчину из списка.

Александр Трушакин работает замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска». Три года назад мужчина выдвигался кандидатом на выборах в Совет депутатов Искитимского района от партии «Яблоко» , но был снят с выборов. В 2012 года Александр Трушакин работал главой Гусельниковского сельсовета и рассказывал о проблемах района в интервью Сиб.фм.

На данный момент список кандидатов на пост мэра Новосибирска составляет 16 человек. Это мэр Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бывший вице-губернатор Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая РБК Юлия Сапина («Гражданская платформа»),  бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), предприниматель Дмитрий Холявченко («Яблоко»), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), Олег Викторович («Партия дела»), гендиректор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), юрист Алексей Крестьянов (Аграрная партия России), гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»), руководитель обкома «Коммунистов России» Сергей Лоскутов и самовыдвиженец Сергей Бойко.

Напомним, 14 августа «Ростелеком» сообщил, что голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры.     

Никита Манько

Теги: выборы Мэрия Новосибирска избирком

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Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

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сегодня 07:14 Общество 0 Коммент.

Посетителей ТРЦ «Аура» экстренно эвакуировали в Новосибирске

вчера 22:51 Хроника 0 Коммент.

Социальная гостиница для детей из детских домов откроется в Новосибирске

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирские археологи нашли гробницу «краснокожих» на Алтае

вчера 20:02 Наука 0 Коммент.

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вчера 18:03 Хроника 0 Коммент.

Патриотическим автопробегом отметят юбилей Государственного флага РФ в Новосибирской области

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:22 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:51 Общество 0 Коммент.

Новые игрушки с тайниками для еды получили белые медведи Новосибирского зоопарка

вчера 16:37 Общество 0 Коммент.

Роскачество дало советы по выбору варёной колбасы

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:32 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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