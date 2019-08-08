Список кандидатов в мэры Новосибирска сократился на одного человека

Фото Веры Сальницкой из архива Сиб.фм

Бердский кандидат снят с выборов на пост мэра Новосибирска; в списке осталось 16 кандидатов.

Новосибирский избирком снял с выборов в мэры Новосибирска Александра Трушакина. Экс-кандидат прокомментировал решение комиссии от 14 августа новосибирским СМИ.

Александр Трушакин баллотировался в мэры Новосибирска от «Партии Великое Отечество». Председатель избиркома пояснила причину решения — Верховный суд РФ приостановил деятельность партии по требованию Минюста РФ в мае 2019 года.

Сам кандидат заявил изданию «Новая Сибирь» , что комиссия новосибирского избиркома не имела официально заверенного документа, чтобы исключать мужчину из списка.

Александр Трушакин работает замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска». Три года назад мужчина выдвигался кандидатом на выборах в Совет депутатов Искитимского района от партии «Яблоко» , но был снят с выборов. В 2012 года Александр Трушакин работал главой Гусельниковского сельсовета и рассказывал о проблемах района в интервью Сиб.фм.

На данный момент список кандидатов на пост мэра Новосибирска составляет 16 человек. Это мэр Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), бывший вице-губернатор Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая РБК Юлия Сапина («Гражданская платформа»), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин («Родина»), предприниматель Дмитрий Холявченко («Яблоко»), депутат горсовета Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), Олег Викторович («Партия дела»), гендиректор ООО «Адвокат-Плюс» Александр Гультяев («Партия возрождения России»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), индивидуальный предприниматель Андрей Токарев («Родная партия»), юрист Алексей Крестьянов (Аграрная партия России), гендиректор ООО «Империал Строй» Мухаммед-Али Хаюрин («Партия возрождения села»), руководитель обкома «Коммунистов России» Сергей Лоскутов и самовыдвиженец Сергей Бойко.

Напомним, 14 августа «Ростелеком» сообщил, что голосующих на выборах мэра Новосибирска будут снимать видеокамеры.