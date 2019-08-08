«Свадьба чемпионов» – новосибирская медалистка вышла замуж за Устюгова

Фото с сайта www.instagram.com/_sobolysha_

Пара чемпионов мира по лыжным гонкам поженилась в Екатеринбурге; спортсмены особо похвалили команду организаторов и специалистов.

Профессиональные лыжники Сергей Устюгов и Елена Соболева устроили «Свадьбу чемпионов» по лыжным гонкам в Екатеринбурге. Сегодня, 15 августа Елена Соболева поблагодарила организаторов праздника в своём Instagram.

Свадьба известных спортсменов прошла в Екатеринбурге на прошлых выходных, торжество проходило в «зимнем стиле». Известная спортсменка похвалила всех, кто готовил событие, за безупречное мастерство.

Елена Соболева родилась 8 января 1992 года в городе Новосибирск и со школы занималась лыжными гонками. В январе 2011 года она завоевала первое командное «серебро» в эстафете на мировом первенстве по лыжным гонкам, прервав несчастливую череду выступлений россиян длиной в 14 лет.

В январе 2012 года Елена победила на Чемпионате России среди юниоров, в феврале вырвала две победы на первенстве мира. Зимой 2013 года Елена Соболева завоевала «золото» в Чехии на первенстве мира для юниоров. На чемпионате России в 2015 году взяла «бронзу», на следующий год – «серебро». По итогам «Тур де Ски» 2019 года заняла 24-е место.

Сергей Устюгов родился 8 апреля 1992 года в Тюменской области, в 2011 году взял «золото» в спринте на юниорском первенстве мира по лыжным гонкам. В 2013 году спортсмен взял два «золота» в Чехии, на Зимней Олимпиаде в Сочи должен был победить ,но упал в финале и приехал пятым.

В январе 2017 года Сергей Устюгов выиграл «Тур де Ски», а на чемпионате по лыжным видам спорта повторил рекорд норвежцев по количеству медалей на одном чемпионате мира, завоевав пять наград.

Напомним, 16 августа Владимир Тарасенко проведёт автограф-сессию в Новосибирске.