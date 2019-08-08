Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым под Омском

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Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым под ОмскомРубрика: общество, проиcшествия
15.08.2019 10:52
фото су ск по омской области
Под Омском продолжаются поиски трёхлетнего Коли Бархатова; во время поисковой операции нашли тело пропавшей в декабре трёхлетней девочки.
Широкомасштабная операция по поискам трёхлетнего Коли Бархатова под Омском дала страшный результат. Обнаружено тело ранее объявленной в розыск трёхлетней девочки.
Даша Циммер ушла из дома 14 августа около 16:00 часов в пригороде Омска. Её тело поисковики нашли в ходе обследования окрестностей при поисках пропавшего трёхлетнего Коли Бархатова.
«Тело девочки нашли в выгребной яме... в сартире проще говоря... Он стоит на границе участков и к какому дому принадлежит я не знаю... ЖЭСТЬ... Родители могли ходить в туалет сюда...» — сообщил Сиб.фм поисковик омского отряда «ДоброСпас», пожелавший остаться неизвестным (пунктуация и орфография автора сохранены – прим. Сиб.фм).
Напомним, в Омской области продолжаются поиски пропавшего в лесу Коли Бархатова.
Татьяна Картавых
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