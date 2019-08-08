Участникам поисков Коли Бархатова под Омском отправили еду из Кузбасса

фото из группы поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Кемеровская компания отправила упаковки с едой спасателям и волонтёрам, которые ищут трёхлетнего Колю Бархатова, потерявшегося несколько дней назад в лесу под Омском.

Кемеровский проект «Деловая еда» пополнил список организаций, помогающих в поисках маленького мальчика в лесу Омской области. К месту проведения операции сервисная служба отправила сегодня утром готовые блюда в реторт-пакетах. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечают поисковики, для них это очень важно, потому что отлаженная система обеспечения питания помогает повысить эффективность их работы. Любая подобная поддержка очень важна.

«Это быстро и вкусно. Во время поиска времени на сон и еду крайне мало, добровольцы в лесу находятся по несколько часов, полноценное питание поможет быстрее восстановиться, чтобы продолжить выполнение поисковых задач», – говорится в сообщении организации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Омской области с 13 августа местные жители и спасательные службы разыскивают пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика, Колю Бархатова. Более 400 человек со всей Сибири отправились на поиски ребёнка. Новосибирские спасатели также решили предложить свою помощь и приехали в Омскую область, чтобы найти мальчика.

Напомним, сегодня собаки недалеко от места пропажи нашли следы, похожие на следы ребёнка.