Участникам поисков Коли Бархатова под Омском отправили еду из Кузбасса

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Участникам поисков Коли Бархатова под Омском отправили еду из КузбассаРубрика: общество, проиcшествия
15.08.2019 14:03
фото из группы поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»
Кемеровская компания отправила упаковки с едой спасателям и волонтёрам, которые ищут трёхлетнего Колю Бархатова, потерявшегося несколько дней назад в лесу под Омском.
Кемеровский проект «Деловая еда» пополнил список организаций, помогающих в поисках маленького мальчика в лесу Омской области. К месту проведения операции сервисная служба отправила сегодня утром готовые блюда в реторт-пакетах. Информация об этом появилась в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Как отмечают поисковики, для них это очень важно, потому что отлаженная система обеспечения питания помогает повысить эффективность их работы. Любая подобная поддержка очень важна.
«Это быстро и вкусно. Во время поиска времени на сон и еду крайне мало, добровольцы в лесу находятся по несколько часов, полноценное питание поможет быстрее восстановиться, чтобы продолжить выполнение поисковых задач», – говорится в сообщении организации.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Омской области с 13 августа местные жители и спасательные службы разыскивают пропавшего в лесу трёхлетнего мальчика, Колю Бархатова. Более 400 человек со всей Сибири отправились на поиски ребёнка. Новосибирские спасатели также решили предложить свою помощь и приехали в Омскую область, чтобы найти мальчика.
Напомним, сегодня собаки недалеко от места пропажи нашли следы, похожие на следы ребёнка.
Никита Минин
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