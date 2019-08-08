Водитель иномарки погиб после вылета в кювет в Новосибирской области

Лента новостейПредложить новость
К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющие
Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области
Следователи назвали виновных в обрушении школы в Новосибирской области
Участникам поисков Коли Бархатова под Омском отправили еду из Кузбасса
Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя
Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи
Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи
Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске
Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Водитель иномарки погиб после вылета в кювет в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
15.08.2019 17:59
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Автомобиль Toyota Caldina двигался по трассе «село Шейнфельд – село Студёное»; при невыясненных обстоятельствах авто вылетело с дороги в кювет.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельной аварии, произошедшей сегодня днём в Карасукском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
По предварительным данным, автомобиль Toyota Caldina двигался по трассе трассе «село Шейнфельд – село Студёное». Около 13:25 водитель не справился с управлением, и иномарку отбросило в кювет, где автомобиль перевернулся. От полученных травм мужчина, находившийся за рулём, скончался. Его пассажир был доставлен в Карасукскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.
Инспекторам предстоит выяснить, по каким причинам автомобиль вылетел с дороги.
Напомним, 15 августа пьяный водитель устроил в Новосибирске ДТП по сюжету Тарантино.
Александр Шпак
Комментарии
Лента новостей
К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющие
Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области
Следователи назвали виновных в обрушении школы в Новосибирской области
Участникам поисков Коли Бархатова под Омском отправили еду из Кузбасса
Самолёт в Симферополь совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя
Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске новой семьи
Онкологи рассказали, как загорать на солнце без риска заболеть раком кожи
Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске
Заксобрание Новосибирской области поддержит военно-патриотические лагеря
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Новости по теме
Популярное