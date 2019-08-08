Водитель иномарки погиб после вылета в кювет в Новосибирской области

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Автомобиль Toyota Caldina двигался по трассе «село Шейнфельд – село Студёное»; при невыясненных обстоятельствах авто вылетело с дороги в кювет.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту смертельной аварии, произошедшей сегодня днём в Карасукском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Caldina двигался по трассе трассе «село Шейнфельд – село Студёное». Около 13:25 водитель не справился с управлением, и иномарку отбросило в кювет, где автомобиль перевернулся. От полученных травм мужчина, находившийся за рулём, скончался. Его пассажир был доставлен в Карасукскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Инспекторам предстоит выяснить, по каким причинам автомобиль вылетел с дороги.

Напомним, 15 августа пьяный водитель устроил в Новосибирске ДТП по сюжету Тарантино.