Водитель «Лады» ответит в суде за смерть 15-летней девочки

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Автомобиль Lada Granta пронёсся по одной из томских улиц с превышением скорости и сбил подростка; от полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

Сотрудники СУ СКР по Томской области закончили расследовать уголовное дело мужчины, который насмерть сбил 15-летнюю девочку в октябре 2018 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснили следователи, двигаясь по одно из улиц Томска с превышением скорости, водитель Lada Granta не замедлился перед красным сигналом светофора и сбил 15-летнюю девочку, переходившую проезжую часть. От полученных в результате наезда травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В скором времени водитель предстанет перед судом. По статье «нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека» мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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