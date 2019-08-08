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Юная пловчиха из Новосибирска представит Россию на чемпионате мира

Рубрика: спорт

15.08.2019 17:32

Екатерина Никонова- крайняя слева. ФОТО С САЙТА «ВОДНЫЙ-СПОРТ.РФ»

16-летняя спортсменка стала единственной представительницей Новосибирска в сборной; месяц назад она завоевала «золото» Первенства Европы.

Новосибирская спортсменка Екатерина Никонова вошла в состав женской сборной России перед чемпионатом мира в Венгрии. Сегодня, 15 августа, Всероссийская федерация плавания опубликовала список мужской и женской команд.

Чемпионат среди юниоров посетят 30 российских спортсменов: 18 юношей от 15 до 18 лет и 12 девушек от 14 до 17 лет. С 20 по 25 августа молодые пловцы и пловчихи покажут свои результаты в Будапеште. 

Екатерина Никонова стала единственным представителем Новосибирска на международных соревнованиях. В июле девушка взяла «золото» на Первенстве Европы по плаванию в Казани, победив в эстафете на четыре дорожки по 100 метров. 

«Дарья Васькина, Анастасия Макарова, Александра Сабитова и Екатерина Никонова установили новый рекорд соревнований, показав результат в 4,01,83 секунды», – сообщил Центр водных видов спорта.

В общем зачёте первенства команда российских спортсменок стала первой, обойдя итальянок и представительниц Великобритании.

Напомним, 24 июля жительница Новосибирска завоевала «золото» Чемпионата мира в составе сборной России по фехтованию.

 

Никита Манько

Теги: спорт молодёжь чемпионат мира

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сегодня 16:33 Культура 0 Коммент.

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сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:13 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:13 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:51 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

На реконструкцию клиники Мешалкина в Новосибирске хотят потратить 7,8 миллиарда рублей

сегодня 11:12 Бизнес 0 Коммент.

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

сегодня 10:52 Общество 0 Коммент.

Российских физиков будущего начали готовить на коллайдере в Новосибирске

сегодня 10:45 Наука 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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