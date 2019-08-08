Юная пловчиха из Новосибирска представит Россию на чемпионате мира

Екатерина Никонова- крайняя слева. ФОТО С САЙТА «ВОДНЫЙ-СПОРТ.РФ»

16-летняя спортсменка стала единственной представительницей Новосибирска в сборной; месяц назад она завоевала «золото» Первенства Европы.

Новосибирская спортсменка Екатерина Никонова вошла в состав женской сборной России перед чемпионатом мира в Венгрии. Сегодня, 15 августа, Всероссийская федерация плавания опубликовала список мужской и женской команд.

Чемпионат среди юниоров посетят 30 российских спортсменов: 18 юношей от 15 до 18 лет и 12 девушек от 14 до 17 лет. С 20 по 25 августа молодые пловцы и пловчихи покажут свои результаты в Будапеште.

Екатерина Никонова стала единственным представителем Новосибирска на международных соревнованиях. В июле девушка взяла «золото» на Первенстве Европы по плаванию в Казани, победив в эстафете на четыре дорожки по 100 метров.

«Дарья Васькина, Анастасия Макарова, Александра Сабитова и Екатерина Никонова установили новый рекорд соревнований, показав результат в 4,01,83 секунды», – сообщил Центр водных видов спорта.

В общем зачёте первенства команда российских спортсменок стала первой, обойдя итальянок и представительниц Великобритании.

Напомним, 24 июля жительница Новосибирска завоевала «золото» Чемпионата мира в составе сборной России по фехтованию.