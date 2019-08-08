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Автограф обладателя Кубка Стэнли можно получить сегодня в Новосибирске

Рубрика: общество, спорт

16.08.2019 10:47

Фото с официального сайта команды «Сент Луис Блюз»

Меньше четырёх часов осталось до начала автограф-сессии воспитанника новосибирской школы Владимира Тарасенко; она пройдёт сразу после общения с журналистами.

Сегодня в ледовом дворце спорта «Сибирь» игрок команды «Сент Луис Блюз» Владимир Тарасенко даст пресс-конференцию для представителей СМИ, после которой в течение двух часов он будет раздавать автографы. Встречу хоккеиста с болельщиками организовал ХК «Сибирь».

Владимир Тарасенко будет раздавать автографы всем желающим в левой части второго этажа ледового дворца спорта «Сибирь». 

«Предполагается, что мероприятие будет проходить в течение двух часов», – рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ХК «Сибирь».

Воспитанник новосибирской хоккейной школы приехал в родной город, чтобы лично показать болельщикам главный трофей НХЛ – Кубок Стэнли. Напомним, 13 июня Владимир Тарасенко в составе команды ХК «Сент Луиз Блюз» из штата Миссури стал обладателем этого престижного хоккейного трофея. 

Как ранее сообщал Сиб.фм, у новосибирцев будет уникальная возможность увидеть не только хоккеиста, но и серебряную чашу. Дело в том, что каждый игрок, принимавший участие в финальной игре может привезти Кубок Стэнли в свой родной город. Владимир Тарасенко воспользовался своим правом и привёз показать трофей землякам в родной Новосибирск. В понедельник, 19 августа, с 10:30 до 15:00 в ледовом дворце спорта «Сибирь» будет проходить фотосессия с Кубком Стэнли. По предварительным оценкам, посмотреть на высшую награду НХЛ придут несколько тысяч фанатов хоккея. 

Напомним, в день завоевания Кубка Стэнли Владимир Тарасенко заявил о желании скорее вернуться домой. 

Анатолий Якимов

Теги: хоккей Ледовый дворец болельщики Владимир Тарасенко

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Проводник vs пассажир: кто должен убирать бельё в поезде

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Транзит через Новосибирск могут сделать платным

сегодня 09:18 Общество 0 Коммент.

Японский седан сбил мотоциклиста в центре Новосибирска

сегодня 08:58 Хроника 0 Коммент.

Комплексному развитию сельских территорий поможет новый аграрный закон

сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели помогли ликвидировать последствия паводка в Иркутской области

сегодня 07:54 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:33 Общество 0 Коммент.

Автобус порвал ухо подростку на переходе к парку в Новосибирске

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Причину задержки рейса в Душанбе назвали в Толмачёво

вчера 20:20 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли рабочих из пылающего цеха в Бердске

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вчера 18:49 Культура 0 Коммент.

Юная пловчиха из Новосибирска представит Россию на чемпионате мира

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

К каждому дому в Новосибирской области в течение месяца придут проверяющие

вчера 17:16 Общество 0 Коммент.

«Красный факел» представил новосибирцам пять новых актёров

вчера 16:33 Культура 0 Коммент.

Новые фельдшерско-акушерские пункты построят в Новосибирской области

вчера 16:24 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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