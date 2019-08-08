Автограф обладателя Кубка Стэнли можно получить сегодня в Новосибирске

Фото с официального сайта команды «Сент Луис Блюз»

Меньше четырёх часов осталось до начала автограф-сессии воспитанника новосибирской школы Владимира Тарасенко; она пройдёт сразу после общения с журналистами.

Сегодня в ледовом дворце спорта «Сибирь» игрок команды «Сент Луис Блюз» Владимир Тарасенко даст пресс-конференцию для представителей СМИ, после которой в течение двух часов он будет раздавать автографы. Встречу хоккеиста с болельщиками организовал ХК «Сибирь».

Владимир Тарасенко будет раздавать автографы всем желающим в левой части второго этажа ледового дворца спорта «Сибирь».

«Предполагается, что мероприятие будет проходить в течение двух часов», – рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ХК «Сибирь».

Воспитанник новосибирской хоккейной школы приехал в родной город, чтобы лично показать болельщикам главный трофей НХЛ – Кубок Стэнли. Напомним, 13 июня Владимир Тарасенко в составе команды ХК «Сент Луиз Блюз» из штата Миссури стал обладателем этого престижного хоккейного трофея.

Как ранее сообщал Сиб.фм, у новосибирцев будет уникальная возможность увидеть не только хоккеиста, но и серебряную чашу. Дело в том, что каждый игрок, принимавший участие в финальной игре может привезти Кубок Стэнли в свой родной город. Владимир Тарасенко воспользовался своим правом и привёз показать трофей землякам в родной Новосибирск. В понедельник, 19 августа, с 10:30 до 15:00 в ледовом дворце спорта «Сибирь» будет проходить фотосессия с Кубком Стэнли. По предварительным оценкам, посмотреть на высшую награду НХЛ придут несколько тысяч фанатов хоккея.

Напомним, в день завоевания Кубка Стэнли Владимир Тарасенко заявил о желании скорее вернуться домой.