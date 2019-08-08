Более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области

фото пресс-службы правительства новосибирской области

Новые объекты здравоохранения, образования и спорта построят в регионе в рамках нацпроектов; только в 2019 году на это направят более 25 миллиардов рублей.

До 2024 года в Новосибирской области построят 28 детсадов, шесть школ, 16 центров амбулаторной онкологической помощи, семь поликлиник, более 180 новых ФАПов. Также запланировано возведение перинатального центра, регионального центра волейбола и многофункциональной ледовой арены. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Вовлечённость Новосибирской области в реализацию национальных проектов – стопроцентная. На реализацию 12 национальных проектов Российской Федерации в Новосибирской области в 2019 году будет направлено более 25 миллиардов рублей, из этих средств более половины составят средства регионального бюджета. До 2021 года в регионе для реализации нацпроектов планируется направить порядка 64 миллиардов рублей. Работа по всем направлениям уже активно ведётся», – сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Отмечается, что в 2019 году в регионе создали 10 мобильных бригад для доставки пожилых жителей сельской местности в медучреждения.

Напомним, ранее стало известно, что семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов.