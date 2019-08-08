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Более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области

Рубрика: общество

16.08.2019 17:36

фото пресс-службы правительства новосибирской области

Новые объекты здравоохранения, образования и спорта построят в регионе в рамках нацпроектов; только в 2019 году на это направят более 25 миллиардов рублей.

До 2024 года в Новосибирской области построят 28 детсадов, шесть школ, 16 центров амбулаторной онкологической помощи, семь поликлиник, более 180 новых ФАПов. Также запланировано возведение перинатального центра, регионального центра волейбола и многофункциональной ледовой арены. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Вовлечённость Новосибирской области в реализацию национальных проектов – стопроцентная. На реализацию 12 национальных проектов Российской Федерации в Новосибирской области в 2019 году будет направлено более 25 миллиардов рублей, из этих средств более половины составят средства регионального бюджета. До 2021 года в регионе для реализации нацпроектов планируется направить порядка 64 миллиардов рублей. Работа по всем направлениям уже активно ведётся», – сообщил исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Отмечается, что в 2019 году в регионе создали 10 мобильных бригад для доставки пожилых жителей сельской местности в медучреждения. 

Напомним, ранее стало известно, что семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область строительство Правительство Новосибирской области

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сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

Более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:10 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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