Более ста человек потребовали наказать живодёрок в Новосибирске

фото Ерлана Байжанова и группы «СБОР ПОДПИСЕЙ О ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИ» в социальной сети «ВКонтакте»

В Новосибирске прошёл пикет из-за убитого кота Моти; десятки людей принесли с собой плакаты с лозунгами о защите прав животных.

В новосибирском Академгородке прошёл пикет, участники которого потребовали наказать убийц рыжего кота Моти. Организаторы мероприятия вели прямой эфир с пикета в социальной сети Instagram.

Согласно словам очевидцев, во дворе по адресу улица Иванова, 28а собралось больше ста человек. Несколько десятков неравнодушных к судьбе животных участников принесли с собой плакаты, призывающие прекратить травлю домашних питомцев. Все пришедшие подписали коллективную жалобу в прокуратуру с просьбой разобраться в этом деле.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 5 августа любимец Академгородка, рыжий кот Мотя, отправился на прогулку и не вернулся домой. После долгих поисков хозяйка обнаружила труп животного в мусорном баке; коту отрубили лапы и сняли с него скальп. Убийцей Моти местные жители считают соседку владельцев кота, в квартире у которой нашли коробки с трупами других животных.

Напомним, 8 августа новосибирцы создали петицию о наказании школьницы-садистки из Академгородка.