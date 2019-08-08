Больного мальчика ищут в Новосибирске

Фото из группы "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Мальчик вышел из дома на улице Немировича-Данченко 16 августа; сейчас его местонахождение неизвестно.

В Новосибирске пропал семилетний Давид Баганец. Он ушёл из дома на улице Немировича-Данченко сегодня, 16 августа, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Волонтёры уточняют, что у ребёнка есть особенности развития.

Приметы: кудрявые чёрные волосы, карие глаза, нормальное телосложение, рост – 130 сантиметров.

Одет был в чёрную футболку, голубые шорты и коричневые сандалии.

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят всех, кто знает что-либо о местонахождении мальчика, позвонить в полицию по единому номеру 112 или обратиться по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52.

Напомним, в августе 2019 года мужчину в бежевой куртке искали в Новосибирске.