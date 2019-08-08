Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музей

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Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музейРубрика: недвижимость, общество, культура
16.08.2019 12:36
Фото с группы «Егор Летов и Гражданская Оборона» социальной сети «ВКОНТАКТЕ»
Идея создать музей Егора Летова не раз озвучивалась в родном городе лидера «ГрОба» на разных уровнях; 15 августа омские активисты провели круглый стол, на котором обсудили с братом музыканта возможность воплощения этого проекта.
В скором времени квартира Егора Летова сможет стать полноценным музеем, способным раскрыть многочисленным фанатам музыканта тайну – где и как создавалось, а также и записывалось подавляющее большинство песен панк-коллектива «Гражданская Оборона». Об этом стало известно из сообщения журнала News.ru.
Известно, что после смерти Егора Летова в 2008 году, его трехкомнатную квартиру в центре Омска унаследовал старший брат — джазовый музыкант Сергей Летов.
По сообщениям СМИ, Сергей намеревался продать жилплощадь «по цене не выше среднерыночной». После этого активисты из фонда Егора Летова «Сияние» устроили сбор средств, чтобы квартира их кумира не перешла в чужие руки. В ходе круглого стола 15 августа 2019 года Летов-старший объявил, что передаст квартиру под нужды музея безвозмездно.
«Я решил отказаться от идеи выкупа квартиры фондом "Сияние" и готов прямо сейчас передать её для нужд музея, в обустройстве которого я тоже готов принять самое активное участие – и организационное, и консультативное», – приводит слова Сергея Летова News.ru.
Представители мэрии в разговорах с активистами обещали оказать помощь в переводе квартиры из жилого в нежилой фонд, строительстве отдельного входа и обеспечении безопасности.
Ранее заместитель губернатора Омской области признал значимость фигуры Егора Летова в культурном пространстве города, и потому выразил готовность к сотрудничеству в вопросе создания музея его памяти. По словам министра культуры региона, возможно, в скором времени в Омске появится не только квартира-музей «Гражданской Обороны», но и туристический маршрут-экскурсия под названием «Омск Егора Летова». Квартира музыканта станет основной локацией в этом маршруте.
Напомним, ранее омичка сыграла на фестивале классической русской музыки в Сербии «Всё идёт по плану» Егора Летова.
Александр Шпак
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