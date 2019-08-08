Версия смерти: девятилетняя сестра зарезала шестилетнего брата

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Несчастный случай произошёл во дворе дома одного из поселений в Краснодарском крае; местные СМИ считают, что девятилетняя девочка случайно могла смертельно ранить младшего брата ножом во время игры.

Сотрудники СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело по статье «убийство малолетнего», сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, тело шестилетнего мальчика было обнаружено 9 августа 2019 года в одном из дворов села в Брюховецком районе края. На груди ребёнка имелся след от ножевого ранения.

Однако, по словам матери погибшего мальчика, когда произошла трагедия, она стояла у крыльца дома, а сын играл во дворе со старшей сестрой. Услышав крик, женщина подбежала к детям и увидела, что её сын ранен. Самостоятельно погрузив ребёнка в авто, родители поспешили доставить его в больницу, однако в дороге малыш умер.

Местные СМИ считают, что виновницей гибели мальчика могла стать его девятилетняя сестра – по данной версии, девочка выставила нож во время игры, в результате чего брат напоролся на его лезвие.

На данный момент следователи проводят опрос членов семьи погибшего, свидетелей. В рамках расследования судмедэксперты проведут ряд экспертиз.

Напомним, в мае этого житель Омской область убил собак младшего брата садовыми ножницами.