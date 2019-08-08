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Дом с шестью человеками поджег житель Бийска

Рубрика: проиcшествия

16.08.2019 20:45

ФОТО С САЙТА СКР

Бийчанин поджог дом, в который пришёл в гости; спас людей, находящихся в здании, случайно проходивший мимо человек.

Перед судом предстанет житель Бийска, который покушался на убийство шести человек, сообщили сегодня, 16 августа, в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, 35-летний мужчина пришёл в гости в частный дом. Бийчанин выпил месте с двумя хозяевами и четырьмя гостями. Во время общения он начал делать намеки хозяйке дома на возможность близких отношений после того, как её муж ляжет спать. Женщина отказала гостю, после чего он вышел и поджог дом, заперев внутри помещения всех, кто там находился. Людей спас проходивший мимо мужчина. Он помог всем выбраться из дома и вызвал пожарных. Ущерб от возгорания составил 600 тысяч рублей.

На данный момент следователи собрали все необходимые доказательства о виновности мужчины и передали дело в суд.

Напомним, в марте 2019 года житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри.

 

Дарья Мелехова

Теги: пожар Поджог Следком Бийск

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сегодня 19:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 18:40 Наука 0 Коммент.

Отравленную нитратами партию свеклы продавали в Новосибирске

сегодня 18:13 Общество 0 Коммент.

Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво

сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

Более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области

сегодня 17:36 Общество 0 Коммент.

Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов

сегодня 16:49 Общество 0 Коммент.

На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри

сегодня 16:44 Хроника 0 Коммент.

НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

Взрыв на металлобазе в Новосибирске: есть погибшие

сегодня 16:10 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Видео: чайка попала в двигатель самолёта А321

сегодня 14:39 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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