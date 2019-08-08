Дом с шестью человеками поджег житель Бийска

ФОТО С САЙТА СКР

Бийчанин поджог дом, в который пришёл в гости; спас людей, находящихся в здании, случайно проходивший мимо человек.

Перед судом предстанет житель Бийска, который покушался на убийство шести человек, сообщили сегодня, 16 августа, в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По версии следствия, 35-летний мужчина пришёл в гости в частный дом. Бийчанин выпил месте с двумя хозяевами и четырьмя гостями. Во время общения он начал делать намеки хозяйке дома на возможность близких отношений после того, как её муж ляжет спать. Женщина отказала гостю, после чего он вышел и поджог дом, заперев внутри помещения всех, кто там находился. Людей спас проходивший мимо мужчина. Он помог всем выбраться из дома и вызвал пожарных. Ущерб от возгорания составил 600 тысяч рублей.

На данный момент следователи собрали все необходимые доказательства о виновности мужчины и передали дело в суд.

Напомним, в марте 2019 года житель Новосибирской области из мести поджёг дом обидчика с маленькими детьми внутри.