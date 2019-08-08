Подростки с ножом устроили разбой на пляже в Новосибирске

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В Кировском районе Новосибирска 16-летние юноши совершили разбойное нападение на отдыхавшего на пляже парня; добычей молодых преступников стали тысяча рублей и мобильный телефон.

Сотрудники полиции в Новосибирске задержали двух 16-летних подростков, подозреваемых в разбойном нападении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл на Кировском пляже 15 августа 2019 года.

Около 19:15 подозреваемые подошли к 20-летнему новосибирцу и, пригрозив ему ножом, потребовали отдать деньги и телефон. Молодой человек послушался и передал преступникам тысячу рублей, а также смартфон стоимостью около 6 тысяч рублей.

После этого разбойники сбежали, но были задержаны полицией по горячим следам. По закону им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 11 августа раненный возле бара ножом в сердце алтаец сбежал от нападавшего.