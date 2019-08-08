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Эксперты составили список самых популярных мобильных приложений среди россиян

Рубрика: общество

17.08.2019 07:42

Фото с сайта Pixabay.com

Больше всего времени в сутках россияне проводят в играх; на втором месте ридеры, далее – различные соцсети, включая видеохостинг YouTube.

Исследовательская компания Mediascope подсчитала, в каких мобильных приложениях россияне проводят больше всего времени. О результатах исследования эксперты поделились с изданием Forbes.

В исследовании участвовали более 100 самых популярных по количеству пользователей приложений. За основу рейтинга взяты данные о пользователях от 12 до 64 лет, живущих в городах, в которых более ста тысяч населения. Данные взяты за первое полугодие 2019  года.

На первом и втором месте оказались игры, совмещающие в себе жанры головоломки и симулятора, от компании Playrix – Gardenscapes и Homescapes. В первой игре люди проводят в среднем 46 минут в день, во второй же – 41 минуту.

Третье место заняла программа для чтения книг FBReader от российского разработчика «Геометр Плюс», в которой россияне проводят в среднем 40 минут в день.

Предпоследним в пятёрке лидеров стало приложение видеохостинга YouTube. Ролики на нём испытуемые смотрят в среднем 35 минут в день.

На шестом и седьмом местах оказались социальные сети. Так, эксперты выяснили, что «ВКонтакте» в среднем россияне пользуются 34 минуты в день, а Instagram – 27 минут.

Также в список вошли такие сервисы, как «Яндекс. Навигатор», социальная сеть TikTok, мессенджер WhatsApp и ридер «Читай!» от «Эксмо-Аст».

Напомним, в августе 2019 года эксперты назвали самые любимые лакомства россиян.

 

Дарья Мелехова

Теги: рейтинги Россия приложения

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ФК «Новосибирск» нужна поддержка болельщиков

сегодня 08:30 Общество 0 Коммент.

У нашедших Колю Бархатова волонтёров украли оборудование

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Праздник «Доброе сердце» прошёл в одном из районов Новосибирска

сегодня 10:12 Общество 0 Коммент.

Граффити с изображением хоккеиста Владимира Тарасенко появилось в Новосибирске

сегодня 09:20 Общество 0 Коммент.

Посадившие самолёт A321 пилоты получили звание Героев России

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Фестиваль уличных театров открывается в Новосибирске

сегодня 08:11 Культура 0 Коммент.

Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России

сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

Больного мальчика ищут в Новосибирске

вчера 22:54 Хроника 0 Коммент.

Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России

вчера 20:54 Общество 0 Коммент.

Прокуратура признала ТРК «Эдем» безопасным в Новосибирске

вчера 20:20 Экономика 0 Коммент.

Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском

вчера 19:41 Хроника 0 Коммент.

Торопливый таксист с пенсионеркой пострадали в массовом ДТП

вчера 19:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные избавят Северную Корею от невиданных клещей

вчера 18:40 Наука 0 Коммент.

Отравленную нитратами партию свеклы продавали в Новосибирске

вчера 18:13 Общество 0 Коммент.

Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области

вчера 17:36 Общество 0 Коммент.

Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри

вчера 16:44 Хроника 0 Коммент.

НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира

вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

Взрыв на металлобазе в Новосибирске: есть погибшие

вчера 16:10 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

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