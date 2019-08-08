Эксперты составили список самых популярных мобильных приложений среди россиян

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Эксперты составили список самых популярных мобильных приложений среди россиянРубрика: общество
17.08.2019 07:42
Фото с сайта Pixabay.com
Больше всего времени в сутках россияне проводят в играх; на втором месте ридеры, далее – различные соцсети, включая видеохостинг YouTube.
Исследовательская компания Mediascope подсчитала, в каких мобильных приложениях россияне проводят больше всего времени. О результатах исследования эксперты поделились с изданием Forbes.
В исследовании участвовали более 100 самых популярных по количеству пользователей приложений. За основу рейтинга взяты данные о пользователях от 12 до 64 лет, живущих в городах, в которых более ста тысяч населения. Данные взяты за первое полугодие 2019 года.
На первом и втором месте оказались игры, совмещающие в себе жанры головоломки и симулятора, от компании Playrix – Gardenscapes и Homescapes. В первой игре люди проводят в среднем 46 минут в день, во второй же – 41 минуту.
Третье место заняла программа для чтения книг FBReader от российского разработчика «Геометр Плюс», в которой россияне проводят в среднем 40 минут в день.
Предпоследним в пятёрке лидеров стало приложение видеохостинга YouTube. Ролики на нём испытуемые смотрят в среднем 35 минут в день.
На шестом и седьмом местах оказались социальные сети. Так, эксперты выяснили, что «ВКонтакте» в среднем россияне пользуются 34 минуты в день, а Instagram – 27 минут.
Также в список вошли такие сервисы, как «Яндекс. Навигатор», социальная сеть TikTok, мессенджер WhatsApp и ридер «Читай!» от «Эксмо-Аст».
Напомним, в августе 2019 года эксперты назвали самые любимые лакомства россиян.
Дарья Мелехова
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