Фестиваль уличных театров открывается в Новосибирске

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Фестиваль уличных театров открывается в НовосибирскеРубрика: культура
17.08.2019 08:11
Фото с сайта Pixabay.com
В Новосибирск приехали театр из Москвы, Санкт Петербурга и Польши; уличные спектакли будут показаны в традиционной манере – с ходулями и сценами с огнём.
Фестиваль уличных театров «Три вороны» откроется в Новосибирске в предстоящие выходные, сообщило информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».
На сцене будут показаны спектакли разных жанров. Так, мероприятие откроется пранк-променадом "Неявные воздействия" режиссера Всеволода Лисовского из Москвы. Маршрут прогулки не будет предварительно известен ни зрителям, ни организаторам.
Также пройдёт спектакль "В. м. и. п. с. с. ж. н. м. м. с. и. н. с.", который поставил санкт-петербургский режиссёр Семён Александровский. Представление пройдёт в чистом поле недалеко от посёлка «Элитный». Спектакль покажет сцену объяснения между Левиным и Китти в романе Льва Толстого «Анна Каренина».
В завершение фестиваля польский театр представил постановку «Свинополис» режиссёра Павла Шкотака. Спектакль состоится на Михайловской набережной.
По определению куратора фестиваля Юлии Чуриловой новосибирцев ждут традиционные уличные представления с ходулями и сценами с огнём.
Фестиваль рассчитан на три – пять тысяч человек. Власти выделили на проведение фестиваля два миллиона рублей в рамках национального проекта «Культура».
Напомним, в августе 2019 года Новосибирск принял Всемирный фестиваль уличного кино.
Дарья Мелехова
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Лента новостей
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