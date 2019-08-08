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Фестиваль уличных театров открывается в Новосибирске

Рубрика: культура

17.08.2019 08:11

Фото с сайта Pixabay.com

В Новосибирск приехали театр из Москвы, Санкт Петербурга и Польши; уличные спектакли будут показаны в традиционной манере – с ходулями и сценами с огнём.

Фестиваль уличных театров «Три вороны» откроется в Новосибирске в предстоящие выходные, сообщило информационное агентство «Интерфакс-Сибирь».

На сцене будут показаны спектакли разных жанров. Так, мероприятие откроется пранк-променадом "Неявные воздействия" режиссера Всеволода Лисовского из Москвы. Маршрут прогулки не будет предварительно известен ни зрителям, ни организаторам.

Также пройдёт спектакль "В. м. и. п. с. с. ж. н. м. м. с. и. н. с.", который поставил санкт-петербургский режиссёр  Семён Александровский. Представление пройдёт в чистом поле недалеко от посёлка «Элитный». Спектакль покажет сцену объяснения между Левиным и Китти в романе Льва Толстого «Анна Каренина».

В завершение фестиваля польский театр представил постановку «Свинополис» режиссёра Павла Шкотака. Спектакль состоится на Михайловской набережной. 

По определению куратора фестиваля Юлии Чуриловой новосибирцев ждут традиционные уличные представления с ходулями и сценами с огнём.

Фестиваль рассчитан на три – пять тысяч человек. Власти выделили на проведение фестиваля два миллиона рублей в рамках национального проекта «Культура».

Напомним, в августе 2019 года Новосибирск принял Всемирный фестиваль уличного кино.

Дарья Мелехова

Теги: фестиваль спектакль Новосибирск

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Фестиваль уличных театров открывается в Новосибирске

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сегодня 07:08 Общество 0 Коммент.

Больного мальчика ищут в Новосибирске

вчера 22:54 Хроника 0 Коммент.

Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России

вчера 20:54 Общество 0 Коммент.

Прокуратура признала ТРК «Эдем» безопасным в Новосибирске

вчера 20:20 Экономика 0 Коммент.

Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском

вчера 19:41 Хроника 0 Коммент.

Торопливый таксист с пенсионеркой пострадали в массовом ДТП

вчера 19:15 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские учёные избавят Северную Корею от невиданных клещей

вчера 18:40 Наука 0 Коммент.

Отравленную нитратами партию свеклы продавали в Новосибирске

вчера 18:13 Общество 0 Коммент.

Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво

вчера 18:12 Общество 0 Коммент.

Более 240 объектов социальной инфраструктуры построят в рамках нацпроектов в Новосибирской области

вчера 17:36 Общество 0 Коммент.

Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов

вчера 16:49 Общество 0 Коммент.

На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри

вчера 16:44 Хроника 0 Коммент.

НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира

вчера 16:21 Общество 0 Коммент.

Взрыв на металлобазе в Новосибирске: есть погибшие

вчера 16:10 Хроника 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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