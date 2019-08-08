ФК «Новосибирск» нужна поддержка болельщиков

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ФК «Новосибирск» нужна поддержка болельщиковРубрика: общество, спорт
17.08.2019 08:30
Фото с официального сайта ФК "Новосибирск"
Новосибирские болельщики впервые в истории клуба увидят домашний матч новой команды; игра начнётся в 17:00 на стадионе «Спартак».
Новосибирские футболисты сегодня сыграют с ФК «Сахалин». По сообщению сообщества клуба в социальной сети "ВКонтакте", перед началом матча болельщиков приглашают посетить пять зон активности, которые начнут работать с 15:30. Здесь можно будет перекусить, взять автограф у легенды новосибирского футбола Муртаза Начкебии и сфотографироваться с одним из футболистов, побороться за призы в спортивных конкурсах.
Нашей команде нужна поддержка болельщиков. После двух игр ФК «Новосибирск» находится на последнем месте турнирной таблицы ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов (группа «Восток»). Новосибирцы проиграли одноимённому клубу из Читы и иркутскому «Зениту».
Футбольный матч начнется в 17:00 на стадионе «Спартак».
Напомним, 8 августа ФК «Новосибирск» представил болельщикам сайт.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Граффити с изображением хоккеиста Владимира Тарасенко появилось в Новосибирске
Новосибирск не вошёл в десятку самых востребованных городов России
Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России
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