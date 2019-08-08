ФК «Новосибирск» нужна поддержка болельщиков

Фото с официального сайта ФК "Новосибирск"

Новосибирские болельщики впервые в истории клуба увидят домашний матч новой команды; игра начнётся в 17:00 на стадионе «Спартак».

Новосибирские футболисты сегодня сыграют с ФК «Сахалин». По сообщению сообщества клуба в социальной сети "ВКонтакте", перед началом матча болельщиков приглашают посетить пять зон активности, которые начнут работать с 15:30. Здесь можно будет перекусить, взять автограф у легенды новосибирского футбола Муртаза Начкебии и сфотографироваться с одним из футболистов, побороться за призы в спортивных конкурсах.

Нашей команде нужна поддержка болельщиков. После двух игр ФК «Новосибирск» находится на последнем месте турнирной таблицы ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ 2019-2020 годов (группа «Восток»). Новосибирцы проиграли одноимённому клубу из Читы и иркутскому «Зениту».

Футбольный матч начнется в 17:00 на стадионе «Спартак».

Напомним, 8 августа ФК «Новосибирск» представил болельщикам сайт.