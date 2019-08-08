Мужчину в бежевой куртке третьи сутки ищут в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России
Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском
Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво
Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов
На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри
Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2
Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей
У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Мужчину в бежевой куртке третьи сутки ищут в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
16.08.2019 22:38
Фото из группы "Поисковый отряд "Маяк" г. Новосибирск" социальной сети "ВКонтакте"
Мужчина ушёл из дома 14 августа; до сих пор его местонахождение неизвестно.
В Новосибирске третьи сутки ищут пропавшего 39-летнего Игоря Гнездилова, сообщили сегодня, 16 августа, в группе поисково-спасательного отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина ушёл с территории военного городка в Октябрьском районе Новосибирска два дня назад, 14 августа, в 11:00. С тех пор о нём ничего неизвестно.
Приметы короткие русые волосы с проседью, голубые глаза, худощавое телосложение, рост – 167 сантиметров.
Мужчина был одет в бежевые джинсы и куртку, синюю рубашку и бежевые ботинки.
Волонтёры поисково-спасательного отряда «Маяк» призывают всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, позвонить в полицию по единому номеру 112 или по телефону 8-951-393-0911.
Напомним, в августе 2019 года новосибирец загадочно пропал после посещения горбольницы.
Дарья Мелехова
Комментарии
Лента новостей
Власти не вернули Галину Васильевну несмотря на протесты по всей России
Жители едва спаслись от обрушения аварийного дома под Новосибирском
Риск есть: орнитолог оценил опасность птиц для самолетов в аэропорту Толмачёво
Семь тысяч жителей Новосибирской области переселят из аварийных домов
На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри
Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2
Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей
У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное