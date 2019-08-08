Мужчину в бежевой куртке третьи сутки ищут в Новосибирске

Фото из группы "Поисковый отряд "Маяк" г. Новосибирск" социальной сети "ВКонтакте"

Мужчина ушёл из дома 14 августа; до сих пор его местонахождение неизвестно.

В Новосибирске третьи сутки ищут пропавшего 39-летнего Игоря Гнездилова, сообщили сегодня, 16 августа, в группе поисково-спасательного отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина ушёл с территории военного городка в Октябрьском районе Новосибирска два дня назад, 14 августа, в 11:00. С тех пор о нём ничего неизвестно.

Приметы короткие русые волосы с проседью, голубые глаза, худощавое телосложение, рост – 167 сантиметров.

Мужчина был одет в бежевые джинсы и куртку, синюю рубашку и бежевые ботинки.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Маяк» призывают всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, позвонить в полицию по единому номеру 112 или по телефону 8-951-393-0911.

Напомним, в августе 2019 года новосибирец загадочно пропал после посещения горбольницы.