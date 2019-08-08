На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри

фото с сайта wikipedia.org

Тело молодого парня в арендованном Hyundai Solaris нашли жители Красноярска; машина была припаркована на острове Отдыха в Центральном районе города.

Сотрудники СУ СКР по Красноярскому краю проводят проверку по факту гибели 23-летнего жителя Ужурского района в краевом центре, сообщает пресс-служба ведомства. Тело мужчины было обнаружено 16 августа 2019 года местными жителями на острове Отдыха, расположенном в Центральном районе Красноярска посреди реки Енисей.

По предварительным данным, парень находился в автомобиле Hyundai Solaris, ранее взятом напрокат. Согласно сообщению паблика «Я живу в Красноярске» социальной сети «ВКонтакте», на голове молодого человека находился полиэтиленовый пакет.

В рамках расследования оперативники запланировали провести ряд судебно-медицинских экспертиз. Согласно одной из версий следствия, уход из жизни молодого человека был добровольным. Об иных версиях и причинах произошедшего станет ясно из заключения врачей и после окончания следственных мероприятий.

Напомним, 15 августа в теплотрассе в городе Оби нашли скелет человека.