На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри

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На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутриРубрика: проиcшествия
16.08.2019 16:44
фото с сайта wikipedia.org
Тело молодого парня в арендованном Hyundai Solaris нашли жители Красноярска; машина была припаркована на острове Отдыха в Центральном районе города.
Сотрудники СУ СКР по Красноярскому краю проводят проверку по факту гибели 23-летнего жителя Ужурского района в краевом центре, сообщает пресс-служба ведомства. Тело мужчины было обнаружено 16 августа 2019 года местными жителями на острове Отдыха, расположенном в Центральном районе Красноярска посреди реки Енисей.
По предварительным данным, парень находился в автомобиле Hyundai Solaris, ранее взятом напрокат. Согласно сообщению паблика «Я живу в Красноярске» социальной сети «ВКонтакте», на голове молодого человека находился полиэтиленовый пакет.
В рамках расследования оперативники запланировали провести ряд судебно-медицинских экспертиз. Согласно одной из версий следствия, уход из жизни молодого человека был добровольным. Об иных версиях и причинах произошедшего станет ясно из заключения врачей и после окончания следственных мероприятий.
Напомним, 15 августа в теплотрассе в городе Оби нашли скелет человека.
Александр Шпак
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