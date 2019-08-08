Не забыть зонт: в пятничный вечер 16 августа прольётся дождь

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Не забыть зонт: в пятничный вечер 16 августа прольётся дождьРубрика: общество
16.08.2019 08:31
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Скорость ветра сегодня будет усиливаться до 9 метров в секунду; малая облачность сохранится в течение суток.
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт Новосибирцев в пятницу, 16 августа.
По данным сервиса Gismeteo, в течение дня в городе будет сохраняться умеренная облачность – солнце станет ясным лишь в 16:00, но уже к вечеру северный ветер растянет над городом небольшие тучи, и к 19:00 польёт дождь.
Столбик термометра сегодня не поднимается выше +24 градусов – пик температуры придётся на 13:00. К 16:00 температура начнёт снижаться, и к 22:00 воздух в городе остынет до +19 градусов.
Скорость ветра останется в средних пределах 3-9 метров в секунду. По шкале Бофорта он классифицируется как «свежий», так что новосибирцам предстоит освежиться перед началом выходных.
Напомним, в Медовый спас новосибирцам обещали дождь.
Александр Шпак
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