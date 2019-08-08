6 баллов
+22
65.89 73.46
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри

сегодня 16:44 Хроника 0 Коммент.

НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

Взрыв на металлобазе в Новосибирске: есть погибшие

сегодня 16:10 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Видео: чайка попала в двигатель самолёта А321

сегодня 14:39 Хроника 0 Коммент.

У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры

сегодня 14:28 Общество 0 Коммент.

Погода на Алтае в выходные: дожди с грозами могут испортить отдых

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Сотня обманутых дольщиков объявят голодовку в Новосибирске

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Женщинам в России запретили работать в сотне профессий

сегодня 12:57 Общество 0 Коммент.

Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музей

сегодня 12:36 Недвижимость 0 Коммент.

У Толмачёво может появиться свой «птичий паспорт»

сегодня 11:23 Общество 0 Коммент.

Автограф обладателя Кубка Стэнли можно получить сегодня в Новосибирске

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Более ста человек потребовали наказать живодёрок в Новосибирске

сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

Судебный пристав нашёл дом для брошенных собак новосибирских должников

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирец поехал на самокате в Дубай

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Проводник vs пассажир: кто должен убирать бельё в поезде

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Транзит через Новосибирск могут сделать платным

сегодня 09:18 Общество 0 Коммент.

Японский седан сбил мотоциклиста в центре Новосибирска

сегодня 08:58 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей

Рубрика: общество

16.08.2019 15:43

Фото с сайта pixabay.com

В два раза больше заплатит ООО «Интеграл» из Томска за просрочку выплаты административного штрафа; предприятие наказали за нарушение законодательства в сфере государственного оборонного заказа.

Мировой судья города Томска признал ООО «Интеграл» виновным за несвоевременно оплаченный административный штраф. Как сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, ранее предприятию было выдано предписание о возмещении ущерба в размере 4 124 625 рублей в федеральный бюджет. Наказание было связано с нарушением законодательства в сфере гособоронзаказа.

«Помощник генерального директора ООО "Интеграл" получил премию в вышеуказанном размере. Как выяснила проверка, женщина не участвовала в выполнении контракта в рамках гособоронзаказа», – сообщили в региональном УФАС.

В настоящее время ранее выданное предписание исполнено не полностью. Только часть средств поступила в федеральный бюджет.

Позднее по результатам рассмотрения административного дела за нарушение при гособоронзаказе на ООО «Интеграл» был наложен ещё и штраф в размере 8 249 250 рублей. Частично эта сумма уже перечислена в бюджет.

Однако в связи с тем, что предприятие несвоевременно внесло средства в федеральный бюджет, мировой судья наложил на ООО «Интеграл» новый административный штраф в размере 16 498 500 рублей. 14 августа решение вступило в законную силу.

Напомним, в конце июня УФАС по Новосибирской области раскрыло крупный картельный сговор.

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирск уфас штраф

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри

сегодня 16:44 Хроника 0 Коммент.

НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира

сегодня 16:21 Общество 0 Коммент.

Взрыв на металлобазе в Новосибирске: есть погибшие

сегодня 16:10 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Видео: чайка попала в двигатель самолёта А321

сегодня 14:39 Хроника 0 Коммент.

У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры

сегодня 14:28 Общество 0 Коммент.

Погода на Алтае в выходные: дожди с грозами могут испортить отдых

сегодня 13:39 Общество 0 Коммент.

Сотня обманутых дольщиков объявят голодовку в Новосибирске

сегодня 13:13 Общество 0 Коммент.

Женщинам в России запретили работать в сотне профессий

сегодня 12:57 Общество 0 Коммент.

Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музей

сегодня 12:36 Недвижимость 0 Коммент.

У Толмачёво может появиться свой «птичий паспорт»

сегодня 11:23 Общество 0 Коммент.

Автограф обладателя Кубка Стэнли можно получить сегодня в Новосибирске

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Более ста человек потребовали наказать живодёрок в Новосибирске

сегодня 10:07 Общество 0 Коммент.

Судебный пристав нашёл дом для брошенных собак новосибирских должников

сегодня 09:59 Общество 0 Коммент.

Новосибирец поехал на самокате в Дубай

сегодня 09:43 Общество 0 Коммент.

Проводник vs пассажир: кто должен убирать бельё в поезде

сегодня 09:29 Общество 0 Коммент.

Транзит через Новосибирск могут сделать платным

сегодня 09:18 Общество 0 Коммент.

Японский седан сбил мотоциклиста в центре Новосибирска

сегодня 08:58 Хроника 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Взрыв на металлобазе в Новосибирске: есть погибшие сегодня 16:10 Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2 сегодня 15:54 Японский седан сбил мотоциклиста в центре Новосибирска сегодня 08:58

Популярное

Image

«Прости, что не смог помочь»: поисковики теряют надежду найти трё...

Image

Гигантскую щуку-каннибала сняли на видео сибиряки

Image

В ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб мужчина

Image

Четырёхлетнюю девочку оставили в кафе с объявлением о поиске ново...

Image

Трёхлетнего ребёнка нашли мёртвым в Омске

Image

Коля нашёлся: подробности благополучного завершения поисков трёхл...

Image

Видео Сиб.фм: люди застряли на новом колесе обозрения в Новосибир...

Image

Водитель служебного автомобиля высадил вице-губернатора сибирског...

Image

Мать и сын пропали при странных обстоятельствах в Новосибирске

Image

Жителя Барнаула обвинили в экстремизме за добавленное семь лет на...

Image

Девушка из Новосибирска вырастила совёнка

Image

Ремонтировавшего соломой новосибирскую дорогу мастера уволили за ...

Image

Большой выезд сделают с Большой в Новосибирске