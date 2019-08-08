Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей

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В два раза больше заплатит ООО «Интеграл» из Томска за просрочку выплаты административного штрафа; предприятие наказали за нарушение законодательства в сфере государственного оборонного заказа.

Мировой судья города Томска признал ООО «Интеграл» виновным за несвоевременно оплаченный административный штраф. Как сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, ранее предприятию было выдано предписание о возмещении ущерба в размере 4 124 625 рублей в федеральный бюджет. Наказание было связано с нарушением законодательства в сфере гособоронзаказа.

«Помощник генерального директора ООО "Интеграл" получил премию в вышеуказанном размере. Как выяснила проверка, женщина не участвовала в выполнении контракта в рамках гособоронзаказа», – сообщили в региональном УФАС.

В настоящее время ранее выданное предписание исполнено не полностью. Только часть средств поступила в федеральный бюджет.

Позднее по результатам рассмотрения административного дела за нарушение при гособоронзаказе на ООО «Интеграл» был наложен ещё и штраф в размере 8 249 250 рублей. Частично эта сумма уже перечислена в бюджет.

Однако в связи с тем, что предприятие несвоевременно внесло средства в федеральный бюджет, мировой судья наложил на ООО «Интеграл» новый административный штраф в размере 16 498 500 рублей. 14 августа решение вступило в законную силу.

Напомним, в конце июня УФАС по Новосибирской области раскрыло крупный картельный сговор.