Лента новостейПредложить новость
На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри
Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2
Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей
У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры
Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музей
Автограф обладателя Кубка Стэнли можно получить сегодня в Новосибирске
Судебный пристав нашёл дом для брошенных собак новосибирских должников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублейРубрика: общество
16.08.2019 15:43
Фото с сайта pixabay.com
В два раза больше заплатит ООО «Интеграл» из Томска за просрочку выплаты административного штрафа; предприятие наказали за нарушение законодательства в сфере государственного оборонного заказа.
Мировой судья города Томска признал ООО «Интеграл» виновным за несвоевременно оплаченный административный штраф. Как сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области, ранее предприятию было выдано предписание о возмещении ущерба в размере 4 124 625 рублей в федеральный бюджет. Наказание было связано с нарушением законодательства в сфере гособоронзаказа.
«Помощник генерального директора ООО "Интеграл" получил премию в вышеуказанном размере. Как выяснила проверка, женщина не участвовала в выполнении контракта в рамках гособоронзаказа», – сообщили в региональном УФАС.
В настоящее время ранее выданное предписание исполнено не полностью. Только часть средств поступила в федеральный бюджет.
Позднее по результатам рассмотрения административного дела за нарушение при гособоронзаказе на ООО «Интеграл» был наложен ещё и штраф в размере 8 249 250 рублей. Частично эта сумма уже перечислена в бюджет.
Однако в связи с тем, что предприятие несвоевременно внесло средства в федеральный бюджет, мировой судья наложил на ООО «Интеграл» новый административный штраф в размере 16 498 500 рублей. 14 августа решение вступило в законную силу.
Напомним, в конце июня УФАС по Новосибирской области раскрыло крупный картельный сговор.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
На острове в Красноярске обнаружена иномарка с мёртвым человеком внутри
Новосибирцы первыми в мире восстановят фронтовой бомбардировщик Ту-2
Незаконная премия за гособоронзаказ обойдётся предприятию в 16 миллионов рублей
У подозреваемой в убийстве кота Моти школьницы выломали дверь квартиры
Брат Егора Летова откажется от квартиры-трёшки музыканта и сделает из неё музей
Автограф обладателя Кубка Стэнли можно получить сегодня в Новосибирске
Судебный пристав нашёл дом для брошенных собак новосибирских должников
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное