НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира

фото с официального сайта НГУ

Новосибирский государственный университет оказался в списке лучших высших учебных заведений; компанию НГУ составили ещё три российских вуза.

НГУ занял почётное место среди лучших вузов мира в рейтинге Academic Ranking of World Universities. Об этом сообщила пресс-служба заведения.

Начиная с 2003 года шанхайские исследователи ежегодно публикуют рейтинг 500 лучших университетов. В этот раз НГУ оказался между 401 и 500 местами.

Для того, чтобы попасть в авторитетный список, необходимо иметь высокие показатели по таким критериям, как число лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий среди выпускников и сотрудников и количество высокоцитируемых исследователей. Также имеет значение число статей, опубликованных в научных журналах и проиндексированных в базе данных Science Citation Index – Expanded. Особое внимание уделяется взвешенному показателю предыдущих индикаторов в расчёте на одного сотрудника университета.

Кроме НГУ в список попали ещё три российских вуза: МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт.

Напомним, в конце июля стало известно, что НГУ совместно с московским университетом примет участие в создании лаборатории для развития нейротехнологий.