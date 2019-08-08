НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мира

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НГУ вошёл в рейтинг лучших вузов мираРубрика: общество
16.08.2019 16:21
фото с официального сайта НГУ
Новосибирский государственный университет оказался в списке лучших высших учебных заведений; компанию НГУ составили ещё три российских вуза.
НГУ занял почётное место среди лучших вузов мира в рейтинге Academic Ranking of World Universities. Об этом сообщила пресс-служба заведения.
Начиная с 2003 года шанхайские исследователи ежегодно публикуют рейтинг 500 лучших университетов. В этот раз НГУ оказался между 401 и 500 местами.
Для того, чтобы попасть в авторитетный список, необходимо иметь высокие показатели по таким критериям, как число лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий среди выпускников и сотрудников и количество высокоцитируемых исследователей. Также имеет значение число статей, опубликованных в научных журналах и проиндексированных в базе данных Science Citation Index – Expanded. Особое внимание уделяется взвешенному показателю предыдущих индикаторов в расчёте на одного сотрудника университета.
Кроме НГУ в список попали ещё три российских вуза: МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт.
Напомним, в конце июля стало известно, что НГУ совместно с московским университетом примет участие в создании лаборатории для развития нейротехнологий.
Никита Минин
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