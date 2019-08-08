Новосибирец поехал на самокате в Дубай

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Новосибирец поехал на самокате в ДубайРубрика: общество
16.08.2019 09:43
фото Родиона Гераськина из социальной сети «ВКонтакте»
Житель Новосибирска Родион Гераськин вместе с другом решил попасть в Книгу рекордов Гиннесса; им предстоит преодолеть 15 тысяч километров.
Новосибирец Родион Гераськин и его друг Владислав Белозёров намереваются проделать путь в 15 тысяч километров из Екатеринбурга в Дубай на самокатах и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Подробностями путешествия поделился с Сиб.фм сам Родион.
«Идея возникла у моего друга. Он просто хотел попутешествовать, и планировал автостоп. И чтобы не стоять, когда не будет машин, он хотел взять обычный складной самокат. Далее мысль привела его к тому, что ещё никто в мире не путешествовал на самокатах. В общем, суть в индивидуальности», – рассказал Сиб.фм путешественник.
Родион признался, что с детства хотел совершить путешествие необычного формата, поэтому с радостью вписался в эту историю. На своём пути два друга встретили немало трудностей – дожди, жара, холод, пробитые колёса, жизнь в полевых условиях.
Началось путешествие в конце июня, и сейчас молодые люди уже добрались до Москвы. Доехать до Дубая они планируют в январе-феврале следующего года.
Цель этой затеи – помощь природе. Когда путешественники достигнут конечной точки, они планируют продать самокаты на аукционе и все вырученные с продажи средства потратить на сохранение планеты.
Напомним, в середине июля стало известно, что у пешего путешественника по России украли все вещи.
Никита Минин
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