Новосибирец поехал на самокате в Дубай

фото Родиона Гераськина из социальной сети «ВКонтакте»

Житель Новосибирска Родион Гераськин вместе с другом решил попасть в Книгу рекордов Гиннесса; им предстоит преодолеть 15 тысяч километров.

Новосибирец Родион Гераськин и его друг Владислав Белозёров намереваются проделать путь в 15 тысяч километров из Екатеринбурга в Дубай на самокатах и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Подробностями путешествия поделился с Сиб.фм сам Родион.

«Идея возникла у моего друга. Он просто хотел попутешествовать, и планировал автостоп. И чтобы не стоять, когда не будет машин, он хотел взять обычный складной самокат. Далее мысль привела его к тому, что ещё никто в мире не путешествовал на самокатах. В общем, суть в индивидуальности», – рассказал Сиб.фм путешественник.

Родион признался, что с детства хотел совершить путешествие необычного формата, поэтому с радостью вписался в эту историю. На своём пути два друга встретили немало трудностей – дожди, жара, холод, пробитые колёса, жизнь в полевых условиях.

Началось путешествие в конце июня, и сейчас молодые люди уже добрались до Москвы. Доехать до Дубая они планируют в январе-феврале следующего года.

Цель этой затеи – помощь природе. Когда путешественники достигнут конечной точки, они планируют продать самокаты на аукционе и все вырученные с продажи средства потратить на сохранение планеты.

Напомним, в середине июля стало известно, что у пешего путешественника по России украли все вещи.